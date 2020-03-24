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24 Mart 2020, Salı
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Boateng'in 'sanal mangal' keyfi!

Boateng'in 'sanal mangal' keyfi!

virüs tedbirleri kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrısına uyan 'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng sosyal medyadan paylaştığı ilginç videoyla gündem oldu. Oğluyla birlikte ekran başına geçen futbolcu, " yemeği hazır" diyerek sanal mangal keyfi yaptı!

'ın yıldız isimlerinden Kevin-Prince Boateng, sosyal medyada paylaştığı 'sanal magal' videosuyla gündem yarattı. virüsünden korunmak için eve kapanan futbolcu, oğluyla birlikte ekran başına geçip yanan mangal görüntüsü eşliğinde keyif yaptı.

Ekranda görünen mangalı yelleyen Boateng " yemeği hazır" dediği videoyu takipçileriyle paylaştı. Boateng'in sanal mangal videosu binlerce beğeni aldı.

  1. 24.03.2020
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