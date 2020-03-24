Boateng'in 'sanal mangal' keyfi!
Corona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrısına uyan Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng sosyal medyadan paylaştığı ilginç videoyla gündem oldu. Oğluyla birlikte ekran başına geçen Ganalı futbolcu, "Akşam yemeği hazır" diyerek sanal mangal keyfi yaptı!
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Kevin-Prince Boateng, sosyal medyada paylaştığı 'sanal magal' videosuyla gündem yarattı. Corona virüsünden korunmak için eve kapanan Ganalı futbolcu, oğluyla birlikte ekran başına geçip yanan mangal görüntüsü eşliğinde keyif yaptı.
Ekranda görünen mangalı yelleyen Boateng "Akşam yemeği hazır" dediği videoyu takipçileriyle paylaştı. Boateng'in sanal mangal videosu binlerce beğeni aldı.
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