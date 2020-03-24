İngilizler transfer müjdesini verdi! Beşiktaş...

Beşiktaş'a transfer müjdesi... Sezon başında Arsenal'den kiralık olarak siyah beyazlılara dahil edilen Mohamed Elneny için müjdeyi The Sun verdi.

Siyah beyazlılarda oynadığı futbolla alkış toplayan Mısırlı yıldızın takımda kalması için çeşitli yöntemler deneyen Beşiktaş'a iyi haber Mikel Arteta'dan geldi.

İspanyol çalıştırıcının gelecek sezondan itibaren revizyona gitmeyi planladığı ve eski öğrencileriyle yollarını ayırmak istediği, bu talebi Arsenal yönetimine bildirdiği aktarıldı.

İŞTE O 5 İSİM!

Arsenal'den ayrılacak isimleri listeleyen The Sun; Mustafi, Sokratis, Kolasinac, Mkhitaryan ve Elneny'in sezon sonunda biletinin kesileceğini okuyucularına duyurdu.

Bu 5 isim için ayrı ayrı özel paragrafın açıldığı haberde Elneny için şu ifadelere yer verildi;

"27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu, Arsenal'de unutulmuş bir adam. Arsenal ile anlaşması 2022'de sona eriyor ancak bu yaz Beşiktaş'a gönderildi. Elneny, 2016'da Basel'den geldikten sonra takımda iz bırakamadı. Arsenal, kendisi için harcanan 5 milyon sterlini telafi edip edemeyeceğini görmek istiyor. Elneny, Torreira ve Guandouzi'nin başarılı oyunu nedeniyle Arsenal'e geri dönmeye zorlanıyor."

BEŞİKTAŞ YERİNE BİRİNİ ARARKEN...

Siyah beyazlılar, yaşadığı ekonomik problemler nedeniyle Elneny'i sezon sonunda kadrosuna katamayacağını ve oyuncunun maliyetini karşılayamayacağını bildirmişti. Arteta'nın bu hamlesinin ardından Beşiktaş için Elneny kapısı açılmış oldu...