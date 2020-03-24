İngilizler transfer müjdesini verdi! Beşiktaş...

Beşiktaş'a son dakika transfer müjdesi... Siyah beyazlılara bu kez iyi haber İngiltere'den geldi. The Sun Gazetesi'nin 24 Mart tarihli verdiği haberde Premier Lig ekibi Arsenal'in yaz transfer sezonunda yollarını ayıracağı isimler yayınlandı. Teknik direktör Mikel Arteta'nın biletini kestiği 5 isimde, Elneny'e de yer verildi! İşte o haber ve operasyonun detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'a transfer müjdesi... Sezon başında Arsenal'den kiralık olarak siyah beyazlılara dahil edilen Mohamed Elneny için müjdeyi The Sun verdi.
Siyah beyazlılarda oynadığı futbolla alkış toplayan Mısırlı yıldızın takımda kalması için çeşitli yöntemler deneyen Beşiktaş'a iyi haber Mikel Arteta'dan geldi.
İspanyol çalıştırıcının gelecek sezondan itibaren revizyona gitmeyi planladığı ve eski öğrencileriyle yollarını ayırmak istediği, bu talebi Arsenal yönetimine bildirdiği aktarıldı.
İŞTE O 5 İSİM!
Arsenal'den ayrılacak isimleri listeleyen The Sun; Mustafi, Sokratis, Kolasinac, Mkhitaryan ve Elneny'in sezon sonunda biletinin kesileceğini okuyucularına duyurdu.
Bu 5 isim için ayrı ayrı özel paragrafın açıldığı haberde Elneny için şu ifadelere yer verildi;
"27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu, Arsenal'de unutulmuş bir adam. Arsenal ile anlaşması 2022'de sona eriyor ancak bu yaz Beşiktaş'a gönderildi. Elneny, 2016'da Basel'den geldikten sonra takımda iz bırakamadı. Arsenal, kendisi için harcanan 5 milyon sterlini telafi edip edemeyeceğini görmek istiyor. Elneny, Torreira ve Guandouzi'nin başarılı oyunu nedeniyle Arsenal'e geri dönmeye zorlanıyor."
BEŞİKTAŞ YERİNE BİRİNİ ARARKEN...
Siyah beyazlılar, yaşadığı ekonomik problemler nedeniyle Elneny'i sezon sonunda kadrosuna katamayacağını ve oyuncunun maliyetini karşılayamayacağını bildirmişti. Arteta'nın bu hamlesinin ardından Beşiktaş için Elneny kapısı açılmış oldu...
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 13:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İngilizler transfer müjdesini verdi! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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