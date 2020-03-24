Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan'ı istedi!
Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan'ı ısrarla istediği öğrenildi.
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından takımlar yeni sezon planlamasına şimdiden başladı. Beşiktaş'ta da teknik direktör Sergen Yalçın'ın Süper Lig'den istediği isim ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Oğulcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği genç futbolcunun ismini yönetime bildirerek, "Her iki ayağına da son derece hakim. Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek isterim. Gereğini yapın" dediği öğrenildi.
- 24.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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