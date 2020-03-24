Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan'ı istedi!

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından takımlar yeni sezon planlamasına şimdiden başladı. Beşiktaş'ta da teknik direktör Sergen Yalçın'ın Süper Lig'den istediği isim ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Oğulcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği genç futbolcunun ismini yönetime bildirerek, "Her iki ayağına da son derece hakim. Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek isterim. Gereğini yapın" dediği öğrenildi.