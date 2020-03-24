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24 Mart 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın onu istedi! "Mutlaka kadromda görmek istiyorum"

'ı istedi!

Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan'ı istedi!

'ta yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan teknik direktör 'ın, ekiplerinden 'da forma giyen 'ı ısrarla istediği öğrenildi.

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından takımlar yeni sezon planlamasına şimdiden başladı. 'ta da teknik direktör 'ın 'den istediği isim ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar, 'un genç futbolcusu Oğulcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği genç futbolcunun ismini yönetime bildirerek, "Her iki ayağına da son derece hakim. Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek isterim. Gereğini yapın" dediği öğrenildi.

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  1. 24.03.2020
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