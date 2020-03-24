Beşiktaşlı yöneticiden corona virüs açıklaması!

İşte Kocadağ'ın açıklamaları;

"Derbide Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık. Süreç uzarsa, liglerin oynanması pek mümkün olmayabilir. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Bu süreçte kulüpler zarar görecek ama genel karar UEFA, FIFA ve TFF görüşmeleri sonrası belli olacaktır diye düşünüyorum."