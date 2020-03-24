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24 Mart 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı yönetici açıkladı! 'Oyuncularımızda...'

Beşiktaşlı yöneticiden corona virüs açıklaması!

Beşiktaşlı yöneticiden corona virüs açıklaması!

Yöneticisi Emre Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok. Bu süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

İşte Kocadağ'ın açıklamaları;

"Derbide Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık. Süreç uzarsa, liglerin oynanması pek mümkün olmayabilir. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Bu süreçte kulüpler zarar görecek ama genel karar UEFA, FIFA ve TFF görüşmeleri sonrası belli olacaktır diye düşünüyorum."

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 16:44
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