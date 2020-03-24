Beşiktaşlı yöneticiden corona virüs açıklaması!
Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok. Bu süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.
İşte Kocadağ'ın açıklamaları;
"Derbide Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık. Süreç uzarsa, liglerin oynanması pek mümkün olmayabilir. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Bu süreçte kulüpler zarar görecek ama genel karar UEFA, FIFA ve TFF görüşmeleri sonrası belli olacaktır diye düşünüyorum."
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 16:44
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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