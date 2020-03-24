Son dakika | Çağdaş Atan corona virüsü test sonucunu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Kulübü de futbolcu ve teknik heyetin teste gireceğini açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda hastaneye giderek test yaptıran yardımcı antrenör Çağdaş Atan, test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Çağdaş Atan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Görülen lüzum üzerine yapılan #koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar.