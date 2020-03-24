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24 Mart 2020, Salı
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Son dakika | corona virüsü test sonucunu açıkladı

Son dakika | Çağdaş Atan corona virüsü test sonucunu açıkladı

'in ertelenmesinden önce son olarak ile karşılaşan , 'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından teknik heyet ve futbolculara test yapılacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda test yaptıran Beşiktaş Yardımcı Antrenörü , sonucunun negatif çıktığını duyurdu. İşte detaylar...

Teknik Direktörü 'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Kulübü de futbolcu ve teknik heyetin teste gireceğini açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda hastaneye giderek test yaptıran yardımcı antrenör , test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Çağdaş Atan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Görülen lüzum üzerine yapılan #koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal . Saygılar.

  1. 24.03.2020
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