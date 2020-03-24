Son dakika | Çağdaş Atan corona virüsü test sonucunu açıkladı
Süper Lig'in ertelenmesinden önce son olarak Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından teknik heyet ve futbolculara test yapılacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda test yaptıran Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, sonucunun negatif çıktığını duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Kulübü de futbolcu ve teknik heyetin teste gireceğini açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda hastaneye giderek test yaptıran yardımcı antrenör Çağdaş Atan, test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
Çağdaş Atan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Görülen lüzum üzerine yapılan #koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar.
- 24.03.2020
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