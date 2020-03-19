Barcelona’dan destek geldi
Futbol devi Barcelona'dan Beşiktaş'a koronavirüs desteği geldi. Barcelona Türkçe hesabı, koronavirüs salgınına dikkat çekti. Kısa süre içinde sosyal medyada çok konuşulan bu gönderi paylaşım rekorları kırdı.
Futbol devi Barcelona'dan Beşiktaş'a koronavirüs desteği geldi. Barcelona Türkçe hesabı, koronavirüs salgınına dikkat çekti. Kısa süre içinde sosyal medyada çok konuşulan bu gönderi paylaşım rekorları kırdı. Mesajda, "Helal; Demba Ba bestesiyle size eşlik ediyoruz: "Evde kaaal, evde kal; Evde kaaal, evde kal..." Bu paylaşım büyük beğeni topladı.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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