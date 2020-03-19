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19 Mart 2020, Perşembe
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’dan destek geldi

Barcelona’dan destek geldi

devi 'dan 'a koronavirüs desteği geldi. Barcelona Türkçe hesabı, koronavirüs salgınına dikkat çekti. Kısa süre içinde çok konuşulan bu gönderi paylaşım rekorları kırdı.

devi 'dan 'a koronavirüs desteği geldi. Barcelona Türkçe hesabı, koronavirüs salgınına dikkat çekti. Kısa süre içinde çok konuşulan bu gönderi paylaşım rekorları kırdı. Mesajda, "Helal; bestesiyle size eşlik ediyoruz: "Evde kaaal, evde kal; Evde kaaal, evde kal..." Bu paylaşım büyük beğeni topladı.

  1. 19.3.2020
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