Barcelona’dan destek geldi

Futbol devi Barcelona'dan Beşiktaş'a koronavirüs desteği geldi. Barcelona Türkçe hesabı, koronavirüs salgınına dikkat çekti. Kısa süre içinde sosyal medyada çok konuşulan bu gönderi paylaşım rekorları kırdı. Mesajda, "Helal; Demba Ba bestesiyle size eşlik ediyoruz: "Evde kaaal, evde kal; Evde kaaal, evde kal..." Bu paylaşım büyük beğeni topladı.