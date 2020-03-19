Kara Kartal’da izin sona erdi

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen idman 1,5 saat sürdü. Çalışmaya bireysel programına devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı.

TAKTİK VE ŞUT ÇALIŞTILAR

Siyah-beyazlıların dünkü antrenmanı taktik ağırlıklı geçti. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasının yer aldığı idman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın taktik maçı sırasında özellikle defans hattı ve orta saha oyuncularını hatalı pas yapmamaları konusunda uyardığı ifade edildi.