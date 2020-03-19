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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da izin sona erdi

’da izin sona erdi

Kara Kartal’da izin sona erdi

Hafta sonunda Vodafone Part'ta 'u konuk edecek olan , 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

Ümraniye 'nde yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen idman 1,5 saat sürdü. Çalışmaya bireysel programına devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı.

TAKTİK VE ŞUT ÇALIŞTILAR
Siyah-beyazlıların dünkü antrenmanı taktik ağırlıklı geçti. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasının yer aldığı idman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın taktik maçı sırasında özellikle defans hattı ve orta saha oyuncularını hatalı pas yapmamaları konusunda uyardığı ifade edildi.

  1. 19.3.2020
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