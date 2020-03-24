Beşiktaş Alman yıldız Janik Haberer'in peşinde
Elneny'den doğacak boşluğu doldurmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi, Freiburg'un 25 yaşındaki Alman yıldızı Janik Haberer'i yakın takibe aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Haberer için "Bonservis ödemeden bu işi bitirelim" dedi.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sınırlı bütçe ile bir takım kurmak zorunda olan teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Mısırlı oyuncu Elneny'nin yerine alınacak oyuncuya bonservis ödenmesini istemiyor. O mevki için pas duvarı olmanın dışında biraz da öne oynamasını yeterli gören başarılı teknik adam önüne gelen ilk ismin Janik Haberer olduğu öğrenildi. Almanya'nın Freiburg ekibinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle anlaşması sezon sonunda bitiyor.
GİRİŞİMLERE BAŞLAYALIM
Alman oyuncu için teknik patron Sergen Yalçın'ın, "Bu tipte, genç bir oyuncuya ihtiyacımız olduğu doğru. Sezon sonunda sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli olmayacak, Şimdiden girişimlere başlayarak oyuncuyla görüşmelere hemen başlayalım. 100. yılda bizi şampiyon yapan kadrodaki isimlerden Fabian Ernst kadar oynaması bizim için yeterli olacaktır. Ayrıca bu oyuncu daha da genç. Sadece 10 numarada değil, forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Çok fazla gecikmeden işi bitirmek bize büyük bir avantaj sağlar" ifadesini kullandığı öğrenildi.
282 KARSILASMADA 43 GOL-28 ASiST
Alman oyuncu Janik Haberer bugüne kadar toplamda 282 resmi karşılaşmada görev yaptı. Rakip fileleri 43 kez havalandıran Haberer, ayrıca 28 de asist yaparak; toplamda 71 gole direkt olarak katkıda bulunmuş oldu.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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