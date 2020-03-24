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24 Mart 2020, Salı
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Alman yıldız 'in peşinde

Beşiktaş Alman yıldız Janik Haberer'in peşinde

Elneny'den doğacak boşluğu doldurmayı hedefleyen yönetimi, Freiburg'un 25 yaşındaki Alman yıldızı 'i yakın takibe aldı. sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Haberer için "Bonservis ödemeden bu işi bitirelim" dedi.

'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sınırlı bütçe ile bir takım kurmak zorunda olan , özellikle kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Mısırlı oyuncu Elneny'nin yerine alınacak oyuncuya bonservis ödenmesini istemiyor. O mevki için pas duvarı olmanın dışında biraz da öne oynamasını yeterli gören başarılı teknik adam önüne gelen ilk ismin olduğu öğrenildi. 'nın Freiburg ekibinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle anlaşması sezon sonunda bitiyor.

GİRİŞİMLERE BAŞLAYALIM
Alman oyuncu için teknik patron Sergen Yalçın'ın, "Bu tipte, genç bir oyuncuya ihtiyacımız olduğu doğru. Sezon sonunda sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli olmayacak, Şimdiden girişimlere başlayarak oyuncuyla görüşmelere hemen başlayalım. 100. yılda bizi şampiyon yapan kadrodaki isimlerden Fabian Ernst kadar oynaması bizim için yeterli olacaktır. Ayrıca bu oyuncu daha da genç. Sadece 10 numarada değil, forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Çok fazla gecikmeden işi bitirmek bize büyük bir avantaj sağlar" ifadesini kullandığı öğrenildi.

282 KARSILASMADA 43 GOL-28 ASiST
Alman oyuncu Janik Haberer bugüne kadar toplamda 282 resmi karşılaşmada görev yaptı. Rakip fileleri 43 kez havalandıran Haberer, ayrıca 28 de asist yaparak; toplamda 71 gole direkt olarak katkıda bulunmuş oldu.

  1. 24.3.2020
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