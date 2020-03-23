Trezeguet'ten resmi açıklama geldi! Beşiktaş transferi...
Türkiye'de oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Mısırlı yıldız Trezeget, getçiğimiz sezon Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer olmuştu. İngiliz ekibiyle sözleşmesi devam etmesine karşın Beşiktaş'ın temaslarda bulunduğu Mısırlı yıldız, konu ile ilgili ilk kez konuştu! İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği Trezeguet'ten mesaj var...
Kasımpaşa'da oynadığı futbolla adeta parmak ısırtan ve sezon başında 10 milyon euro gibi yüklü bir bonservis miktarıyla Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yolunu tutan Mısırlı yıldız, kısa süre önce Beşiktaş'ın radarına girmişti.
Bu girişimlerin ardından siyah beyazlı taraftarlarca konunun akıbeti merak edilirken, Trezeguet, basına yaptığı açıklamada Beşiktaş'a transfer olmayı düşünmediğini ve Premier Lig'de kalmaya devam edeceğini belirtti.
"TAAHHÜDÜN SONUNA KADAR BURADAYIM"
Trezeguet, yağtığı açıklamada Aston Villa ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını ve bu ekipte kalmak istediğini ifade ederken, "Önümüzdeki beş yıl için Aston Villa ile sözleşme imzaladım. Sözleşmeyi taahhüt ediyorum. İngiltere Premier Lig'inde oynamak benim için rüyaydı, bu yüzden tamamen takımıma odaklandım." diye konuştu.
Trezeguet, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı toplam 31 müsabakada 4 gol 3 asiste imza attı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 12:22
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trezeguet'ten resmi açıklama geldi! Beşiktaş transferi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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