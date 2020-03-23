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23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Premier Lig'in yıldızından resmi transfer açıklaması! Beşiktaş...

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Trezeguet'ten resmi açıklama geldi! Beşiktaş transferi...

Türkiye'de oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Mısırlı yıldız Trezeget, getçiğimiz sezon Premier Lig temsilcisi 'ya olmuştu. İngiliz ekibiyle sözleşmesi devam etmesine karşın 'ın temaslarda bulunduğu Mısırlı yıldız, konu ile ilgili ilk kez konuştu! İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği ten mesaj var...

Kasımpaşa'da oynadığı futbolla adeta parmak ısırtan ve sezon başında 10 milyon euro gibi yüklü bir bonservis miktarıyla Premier Lig ekibi 'nın yolunu tutan Mısırlı yıldız, kısa süre önce Beşiktaş'ın radarına girmişti.

Bu girişimlerin ardından siyah beyazlı taraftarlarca konunun akıbeti merak edilirken, Trezeguet, basına yaptığı açıklamada Beşiktaş'a olmayı düşünmediğini ve Premier Lig'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

"TAAHHÜDÜN SONUNA KADAR BURADAYIM"

Trezeguet, yağtığı açıklamada Aston Villa ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını ve bu ekipte kalmak istediğini ifade ederken, "Önümüzdeki beş yıl için Aston Villa ile sözleşme imzaladım. Sözleşmeyi taahhüt ediyorum. İngiltere Premier Lig'inde oynamak benim için rüyaydı, bu yüzden tamamen takımıma odaklandım." diye konuştu.

Trezeguet, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı toplam 31 müsabakada 4 gol 3 asiste imza attı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 12:22
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