Beşiktaş'tan Süper Lig için flaş açıklama... Siyah beyazlı kulübün başkanı, yaptığı konuşmada ligin bu haliyle tescil edilebileceğini dile getirdi.

Çebi, corona virüs salgını nedeniyle sürecin uzaması halinde liglerin durdurulması gerektiğini ifade ederken, bu haliyle tescil edilebileceğini de belirtti ve, "Süreç uzarsa dediğimizde sağlıktan önemli bir şey yok diyorsa liglerin tamamen durdurulması gerekiyor. Bu seneki ligi seneye taşıyamazsınız. Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu. Ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.