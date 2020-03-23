Ahmet Nur Çebi'den Corona Virüsü açıklaması! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Lig böyle tescil edilebilir!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den son dakika corona virüs açıklaması... Ahmet Nur Çebi corona virüsü nedeniyle liglerin durumu hakkında "Bu sezon Süper Lig'deki son durumu, önümüzdeki sezona taşıyarak iki sezonu birleştiremezsiniz. Çözüm bulunamazsa Süper Lig mevcut haliyle tescil edilebilir" dedi.
Beşiktaş'tan Süper Lig için flaş açıklama... Siyah beyazlı kulübün başkanı, yaptığı konuşmada ligin bu haliyle tescil edilebileceğini dile getirdi.
Çebi, corona virüs salgını nedeniyle sürecin uzaması halinde liglerin durdurulması gerektiğini ifade ederken, bu haliyle tescil edilebileceğini de belirtti ve, "Süreç uzarsa dediğimizde sağlıktan önemli bir şey yok diyorsa liglerin tamamen durdurulması gerekiyor. Bu seneki ligi seneye taşıyamazsınız. Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu. Ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 15:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Nur Çebi'den Corona Virüsü açıklaması! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Lig böyle tescil edilebilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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