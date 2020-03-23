Ahmet Nur Çebi'den Corona Virüsü açıklaması! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Lig böyle tescil edilebilir! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: Lig bu şekilde tescil edilebilir!

'den açıklaması! Başkanı Ahmet Nur Çebi: Lig böyle tescil edilebilir!

Ahmet Nur Çebi'den Corona Virüsü açıklaması! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Lig böyle tescil edilebilir!

Başkanı 'den son dakika corona virüs açıklaması... Ahmet Nur Çebi nedeniyle liglerin durumu hakkında "Bu sezon Süper Lig'deki son durumu, önümüzdeki sezona taşıyarak iki sezonu birleştiremezsiniz. Çözüm bulunamazsa Süper Lig mevcut haliyle tescil edilebilir" dedi.

'tan Süper Lig için flaş açıklama... Siyah beyazlı kulübün başkanı, yaptığı konuşmada ligin bu haliyle tescil edilebileceğini dile getirdi.

Çebi, corona virüs salgını nedeniyle sürecin uzaması halinde liglerin durdurulması gerektiğini ifade ederken, bu haliyle tescil edilebileceğini de belirtti ve, "Süreç uzarsa dediğimizde sağlıktan önemli bir şey yok diyorsa liglerin tamamen durdurulması gerekiyor. Bu seneki ligi seneye taşıyamazsınız. Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu. Ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 15:59
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