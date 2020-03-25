Devlet en doğru kararı verdi
Beşiktaşlı Tyler Boyd, erteleme kararına destek çıkıp, “Futbol, Türkiye’de çok önemli ve birçok insanı da bir araya topluyor. Bu nedenle ligi durdurmak en doğru karardı. Beşiktaş gerekli önlemleri aldı ancak yaşananları göz ardı etmek zordu!” dedi.
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Devletin liglerin ertelenmesi kararının alınmış en doğru karar olduğunu söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, ülkesi ABD basınına verdiği röportajda, "Galatasaray derbisinden 5 gün önce, tüm ligler erteleniyordu ve biz ne olacağını bilmiyorduk. Büyük bir maç vardı ve hazırlanmaya çalışıyorduk. Ancak tüm yaşananlar da kafamızın bir köşesinde duruyordu. Futbol birçok insanı bir araya topluyor, bu nedenle ligi durdurmak en doğru karardı. Bu durum ne kadar acı verici olsa da, kendi güvenliğimiz kadar başkalarının da güvenliğini düşünmeliyiz" diye konuştu.
BU KÜLTÜRÜ SEVİYORUM
Sıyah-beyazlıların gerekli önlemleri aldığını ancak yaşananların göz ardı edilmesinin de zor olduğunu belirten Boyd şu şekilde devam etti: "Türkiye'de taraftarlar ıslıklamaya başladığında, resmen rüzgarlar esiyor gibi oluyor, öyle hissediyorsun. Bu inanılmaz bir şey. Çok tutkulular ve bir futbolcu için harika bir atmosfer oluşturuyorlar. Yenik duruma düştüğünde ise işler zorlaşabiliyor çünkü sokakta eleştirilmeye başlıyorsun. Ama iki türlü düşünmek lazım, kazandığında da dünyanın en harika duygularından birini yaşıyorsun. Bunu gerçekten seviyorum, bu kültürü seviyorum. İnsanları, bu tutkuyu seviyorum."
DERBİ ÇOK FARKLI
Galatasaray maçı sezonun en büyük maçıydı. Hafta boyunca farklı hissediyorsun, şehrin o havada olduğunu anlıyorsun. Başka bir maça benzemiyor. Sosyal medyada, şehirde insanlar bizi cesaretlendiriyor ya da bize kazanmamız gerektiğini söylüyor. Tam bir çılgınlık, hafta boyunca maçı yaşıyorsun.
SON MAÇIM OLACAK
G.Saray derbisine çıkana kadar, oynayıp oynamayacağımızı bilmiyorduk ama ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu maçın uzun süre oynadığım son maç olabileceğini düşündüm. Depoda hiçbir şeyin kalmasını istemedim ve her şeyimi verdim. Sanırım uzun süre boyunca oynadığım son maç da bu olacak.
TARAFTARSIZ ASLA OLMAZ
Futbol taraftarlar olmadan aynı değil. Aksi takdirde sadece idman oluyor. Biz yine de olabildiğince odaklanmaya çalıştık. Seyircisiz olması çok ilginç. Türk taraftarlar, dünyanın en çılgın taraftarları ve onlar olmayınca bir anda 1000'den sıfıra iniyor ortam, en gürültülü kalabalıktan hiçbir şeye inmesi de garip.
- 25.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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