Sözleşmeler uzayacak
Beşiktaş Yönetimi, sözleşmeleri ve kiralık anlaşmaları 31 Mayıs'ta bitecek oyuncularla irtibat kurdu. Boateng ve kulübü Fiorentina, Karius ve kulübü Liverpool, Diaby ve Fransız oyuncu için Sporting, Elneny ve Mısırlı oyuncu için Arsenal ile görüşüldü. Sadece Rebocho için kulübü Guingamp'la görüşme yapılmadı.
Yönetim, sözleşmeleri ve kiralık anlaşmaları 31 Mayıs'ta bitecek oyuncularla irtibat kurdu. Boateng ve kulübü Fiorentina, Karius ve kulübü Liverpool, Diaby ve Fransız oyuncu için Sporting, Elneny ve Mısırlı oyuncu için Arsenal ile görüşüldü. Sadece Rebocho için kulübü Guingamp'la görüşme yapılmadı. Bu oyunculara ve kulüplere liglerin uzama ihtimaline karşılık 1 aylık aynı şartlarda ekstra sözleşme teklif edildi. Ligler ertelense de maaşlarının ödeneceği ancak 31 Mayıs'tan haziran sonuna kadar olan süreçte kendilerinden ekstra bir ödeme istenmemesi talep edildi.
YİNE AYNI TARİFE
Aynı şekilde sözleşmeleri sezon sonu bitecek Atiba, Gökhan ve Caner'e de benzer bir sözleşme önerildi. Şu dönemde maaşlarının ödenme kararı alındığı ama yaz aylarında oynanacak maçlar için ekstra ücret talep edilmemesi istendi.
- 25.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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