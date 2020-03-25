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25 Mart 2020, Çarşamba
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Sözleşmeler uzayacak

Sözleşmeler uzayacak

Beşiktaş Yönetimi, sözleşmeleri ve kiralık anlaşmaları 'ta bitecek oyuncularla irtibat kurdu. Boateng ve kulübü , Karius ve kulübü , Diaby ve Fransız oyuncu için , Elneny ve Mısırlı oyuncu için ile görüşüldü. Sadece için kulübü Guingamp'la görüşme yapılmadı.

Yönetim, sözleşmeleri ve kiralık anlaşmaları 'ta bitecek oyuncularla irtibat kurdu. Boateng ve kulübü , Karius ve kulübü , Diaby ve Fransız oyuncu için , Elneny ve Mısırlı oyuncu için ile görüşüldü. Sadece için kulübü Guingamp'la görüşme yapılmadı. Bu oyunculara ve kulüplere liglerin uzama ihtimaline karşılık 1 aylık aynı şartlarda ekstra sözleşme teklif edildi. Ligler ertelense de maaşlarının ödeneceği ancak 31 Mayıs'tan haziran sonuna kadar olan süreçte kendilerinden ekstra bir ödeme istenmemesi talep edildi.

YİNE AYNI TARİFE
Aynı şekilde sözleşmeleri sezon sonu bitecek Atiba, Gökhan ve Caner'e de benzer bir sözleşme önerildi. Şu dönemde maaşlarının ödenme kararı alındığı ama yaz aylarında oynanacak maçlar için ekstra ücret talep edilmemesi istendi.

  1. 25.3.2020
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