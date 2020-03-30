Beşiktaş yönetiminden ilginç toplantı! Video konferans...
Beşiktaş Yönetim Kurulu, corona virüsü önlemleri kapsamında bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi dikkatlerden kaçmadı.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle yetkililer, tüm vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaparken, sosyal mesafe gibi birçok konuda da uyarılarda bulunuluyor. Bu bağlamda Beşiktaş Yönetim Kurulu da bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle yaparak tedbiri elden bırakmadı.
Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri, aynı anda platforma bağlandı ve olağan toplantı seyrinde birçok konuyu ele aldı. Ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi de dikkatlerden kaçmadı.
- 30.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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