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30 Mart 2020, Pazartesi
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yönetiminden ilginç toplantı! Video konferans...

Beşiktaş yönetiminden ilginç toplantı! Video konferans...

, corona virüsü önlemleri kapsamında bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Başkan ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle yetkililer, tüm vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaparken, sosyal mesafe gibi birçok konuda da uyarılarda bulunuluyor. Bu bağlamda da bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle yaparak tedbiri elden bırakmadı.

Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri, aynı anda platforma bağlandı ve olağan toplantı seyrinde birçok konuyu ele aldı. Ayrıca Başkan ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

  1. 30.03.2020
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