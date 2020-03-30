Sinan Bolat'tan Beşiktaş sorusuna yanıt! ''Türkiye'den...'' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Sinan Bolat'tan Beşiktaş sorusuna yanıt! ''Türkiye'den...''

ekiplerinden 'ta önümüzdeki sezon Loris Karius takımda yer almayacak. Alman kalecinin yerine arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar, A Milli kaleci 'ı gündemine almıştı. 'te forma giyen deneyimli file bekçisi Beşiktaş sorusuna yanıt verirken, samimi açıklamalarda bulundu.

'ın hedefindeki , 'den transfer tekliflerini aldığını doğrularken, takım ismi vermekten kaçındı. Öte yandan, sezon sonunda Royal Antwezor günler geçirdiklerini söyledi. rp'le olan sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki kaleci corona virüsü nedeniyle

Ajansspor'un haberine göre, 'te forma giyen Sinan Bolat, "Ailemle birlikte 'dayım. Corona virüsü salgını sebebiyle zor günlerden geçiyoruz. Ne kadar zor olsa da bireysel çalışmalar yapıyorum, top çalışması yapamıyorum. Bu aşamada beslenmeme dikkat ediyorum." dedi.

''TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM''
'Beşiktaş'tan transfer teklifi aldın mı?' sorusuna Bolat, "Royal Antwerp'te sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Antwerp sözleşme uzatmak için teklif yaptı ama ben bu süreçte beklemek istedim. Türkiye'den isteyen takımlar var, görüştüğüm takımlar da oldu. Şu anda takım ismi söyleyemem. Transfer teklifi aldım." cevabını verdi.

''UĞURCAN LIVERPOOL'DA OYNAR''
Sinan Bolat, 'da forma giyen ve devi tarafından takibe alınan milli takım arkadaşı hakkında, "Uğurcan Çakır, Liverpool'da oynar. Uğurcan çok yetenekli bir kaleci. Uğurcan'a öyle bir fırsat gelirse değerlendirecektir. Fakat Uğurcan'ın ilk etapta alışma süresi olacaktır." diye konuştu.


  1. 30.03.2020
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