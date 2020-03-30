Sinan Bolat'tan Beşiktaş sorusuna yanıt! ''Türkiye'den...''

Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Sinan Bolat, Türkiye'den transfer tekliflerini aldığını doğrularken, takım ismi vermekten kaçındı. Öte yandan, sezon sonunda Royal Antwezor günler geçirdiklerini söyledi. rp'le olan sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki kaleci corona virüsü nedeniyle

Ajansspor'un haberine göre, Royal Antwerp'te forma giyen Sinan Bolat, "Ailemle birlikte Belçika'dayım. Corona virüsü salgını sebebiyle zor günlerden geçiyoruz. Ne kadar zor olsa da bireysel çalışmalar yapıyorum, top çalışması yapamıyorum. Bu aşamada beslenmeme dikkat ediyorum." dedi.

''TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM''

'Beşiktaş'tan transfer teklifi aldın mı?' sorusuna Bolat, "Royal Antwerp'te sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Antwerp sözleşme uzatmak için teklif yaptı ama ben bu süreçte beklemek istedim. Türkiye'den isteyen takımlar var, görüştüğüm takımlar da oldu. Şu anda takım ismi söyleyemem. Transfer teklifi aldım." cevabını verdi.

''UĞURCAN LIVERPOOL'DA OYNAR''

Sinan Bolat, Trabzonspor'da forma giyen ve Premier Lig devi Liverpool tarafından takibe alınan milli takım arkadaşı Uğurcan Çakır hakkında, "Uğurcan Çakır, Liverpool'da oynar. Uğurcan çok yetenekli bir kaleci. Uğurcan'a öyle bir fırsat gelirse değerlendirecektir. Fakat Uğurcan'ın ilk etapta alışma süresi olacaktır." diye konuştu.



