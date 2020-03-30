Sinan Bolat'tan Beşiktaş sorusuna yanıt! ''Türkiye'den...''
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon Loris Karius takımda yer almayacak. Alman kalecinin yerine arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar, A Milli kaleci Sinan Bolat'ı gündemine almıştı. Royal Antwerp'te forma giyen deneyimli file bekçisi Beşiktaş sorusuna yanıt verirken, samimi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Sinan Bolat, Türkiye'den transfer tekliflerini aldığını doğrularken, takım ismi vermekten kaçındı. Öte yandan, sezon sonunda Royal Antwezor günler geçirdiklerini söyledi. rp'le olan sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki kaleci corona virüsü nedeniyle
Ajansspor'un haberine göre, Royal Antwerp'te forma giyen Sinan Bolat, "Ailemle birlikte Belçika'dayım. Corona virüsü salgını sebebiyle zor günlerden geçiyoruz. Ne kadar zor olsa da bireysel çalışmalar yapıyorum, top çalışması yapamıyorum. Bu aşamada beslenmeme dikkat ediyorum." dedi.
''TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALDIM''
'Beşiktaş'tan transfer teklifi aldın mı?' sorusuna Bolat, "Royal Antwerp'te sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Antwerp sözleşme uzatmak için teklif yaptı ama ben bu süreçte beklemek istedim. Türkiye'den isteyen takımlar var, görüştüğüm takımlar da oldu. Şu anda takım ismi söyleyemem. Transfer teklifi aldım." cevabını verdi.
''UĞURCAN LIVERPOOL'DA OYNAR''
Sinan Bolat, Trabzonspor'da forma giyen ve Premier Lig devi Liverpool tarafından takibe alınan milli takım arkadaşı Uğurcan Çakır hakkında, "Uğurcan Çakır, Liverpool'da oynar. Uğurcan çok yetenekli bir kaleci. Uğurcan'a öyle bir fırsat gelirse değerlendirecektir. Fakat Uğurcan'ın ilk etapta alışma süresi olacaktır." diye konuştu.
- 30.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sinan Bolat'tan Beşiktaş sorusuna yanıt! ''Türkiye'den...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.