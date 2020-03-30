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30 Mart 2020, Pazartesi
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’den dönüş sinyali

Boateng’den dönüş sinyali

 olarak 'a gelen , 'ya dönüş sinyali verdi.

olarak 'a gelen , 'ya dönüş sinyali verdi. Çizme basınına konuşan Ganalı, "Beşiktaş'tan ayrılıp 'ya geri dönecek miyim, bilmiyorum. Fiorentina ile ilişkilerim iyi. Fiorentina gerçek Boateng'i göremedi. Geri dönme şansım olursa, çok iyi bir iş çıkaracağıma eminim" dedi.

  1. 30.3.2020
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