Boateng’den dönüş sinyali

Kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Boateng, İtalya'ya dönüş sinyali verdi. Çizme basınına konuşan Ganalı, "Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönecek miyim, bilmiyorum. Fiorentina ile ilişkilerim iyi. Fiorentina gerçek Boateng'i göremedi. Geri dönme şansım olursa, çok iyi bir iş çıkaracağıma eminim" dedi.