Transferi açıkladılar! Karius için 6 milyon euro
Geçtiğimiz sezon Premier Lig devi Liverpool'dan Beşiktaş'a kiralık transfer olan Loris Karius, oynadığı futbolla siyah beyazlıları tatmin edememişti. 2019-20 sezonu itibariyle sözleşmesi sona erecek olan Alman yıldızla yola devam etmeyi düşünmeyen Kara Kartal, oyuncuya kapıyı gösterecek. Öte yandan Belçika basını, Alman eldiven için önemli bir transfer iddiasında bulundu. Buna göre Karius'u Sporting Lizbon, West Ham United ve Anderlecht istiyor. Hatta fiyatı belirlendi bile! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah beyazlıların sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği Loris Karius'a Avrupa'dan talipler her geçen gün artıyor.
Belçika basınında yer verilen habere göre, Beşiktaş'ın yola devam etmeyi düşünmediği Loris Karius için sıraya geçen ilk aday Anderlecht.
Mor beyazlıların işinin kolay olmadığı belirtilen haberde, Karius için Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ve Premier Lig ekibi West Ham United'ın devrede olduğu yazıldı.
WEST HAM RAKAMI BELİRLEDİ
Öte yandan Loris Karius için West Ham United'ın önereceği rakam da duyuruldu. Buna göre West Ham'lı yetkililer, Loris Karius'u transfer etmek için Liverpool'a 6 milyon euroluk bonservis önermeyi planlıyor.
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 16:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferi açıkladılar! Karius için 6 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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