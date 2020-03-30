Transferi açıkladılar! Karius için 6 milyon euro

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah beyazlıların sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği Loris Karius'a Avrupa'dan talipler her geçen gün artıyor.

Belçika basınında yer verilen habere göre, Beşiktaş'ın yola devam etmeyi düşünmediği Loris Karius için sıraya geçen ilk aday Anderlecht.

Mor beyazlıların işinin kolay olmadığı belirtilen haberde, Karius için Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ve Premier Lig ekibi West Ham United'ın devrede olduğu yazıldı.

WEST HAM RAKAMI BELİRLEDİ

Öte yandan Loris Karius için West Ham United'ın önereceği rakam da duyuruldu. Buna göre West Ham'lı yetkililer, Loris Karius'u transfer etmek için Liverpool'a 6 milyon euroluk bonservis önermeyi planlıyor.