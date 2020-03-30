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30 Mart 2020, Pazartesi
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Transferi açıkladılar! Karius için 6 milyon euro

Transferi açıkladılar! Karius için 6 milyon euro

Geçtiğimiz sezon Premier Lig devi Liverpool'dan 'a kiralık olan , oynadığı futbolla siyah beyazlıları tatmin edememişti. 2019-20 sezonu itibariyle sözleşmesi sona erecek olan Alman yıldızla yola devam etmeyi düşünmeyen Kara Kartal, oyuncuya kapıyı gösterecek. Öte yandan Belçika basını, Alman eldiven için önemli bir transfer iddiasında bulundu. Buna göre Karius'u Sporting Lizbon, West Ham United ve Anderlecht istiyor. Hatta fiyatı belirlendi bile! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta son dakika gelişmesi... Siyah beyazlıların sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği 'a Avrupa'dan talipler her geçen gün artıyor.

Belçika basınında yer verilen habere göre, Beşiktaş'ın yola devam etmeyi düşünmediği Loris Karius için sıraya geçen ilk aday Anderlecht.

Mor beyazlıların işinin kolay olmadığı belirtilen haberde, Karius için Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ve Premier Lig ekibi West Ham United'ın devrede olduğu yazıldı.

WEST HAM RAKAMI BELİRLEDİ

Öte yandan Loris Karius için West Ham United'ın önereceği rakam da duyuruldu. Buna göre West Ham'lı yetkililer, Loris Karius'u transfer etmek için Liverpool'a 6 milyon euroluk bonservis önermeyi planlıyor.

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 16:43
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