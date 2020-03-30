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30 Mart 2020, Pazartesi
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'ta yaprak dökümü! 5 yolcu birden

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 5 yolcu birden

'ta önümüzdeki sezon için çalışmalar son sürat devam ederken, 'ın raporları doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler de netleşti. Abdoulay Diaby, Pedro Rebocho, Muhammed Elneny ve Loris Karius'un takımdan ayrılması yönünde karar alan usta teknik direktör, 'ın ise kiralanmasını talep etti.

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm kulüpler gibi 'ta da futbol operasyonları durduruldu ancak yönetim yeni sezon için hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

5 İSİM İÇİN KARAR VERİLDİ

Başkan , transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ önceki gün telekonferansla yaptıkları toplantıda yeni dönem için alınacak ve gönderilecek oyuncular konusunda fikir alış verişinde bulundular. Toplantıda, kiralık sözleşmeleri bitecek olan Diaby, Rebocho, Elneny ve kaleci Karius'la yolların ayrılması, genç golcü 'ın ise tecrübe kazanması için bir ekibine kiralanması kararı çıktı.

GÖKHAN, CANER VE ATİBA İLE PAZARLIK

Hürriyet'in haberine göre, yönetim ayrıca sözleşmeleri sona erecek olan , ve ile de masaya oturacak. Bu üç isimle de devam etmek isteyen yönetim buna karşın içinde bulunduğu şartlar gereği pazarlıkta bir tavan fiyat belirleyecek ve kabul etmeyenle yollarını ayıracak.

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Dönem fedakarlık dönemi... Kulübün içinde bulunduğu durumu tüm oyuncularımız biliyor. Bizden önceki yönetimden alamadıkları prim ve maaşları da biliyorlar. Geldiğimizde tüm oyuncuların parasal sıkıntılarını çözmeye çalıştık ve ödemeler yaptık. Bu nedenle transferde daha akıllı ve hesaplı davranacağız" dedi.

  1. 30.03.2020
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