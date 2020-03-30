Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 5 yolcu birden
Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için çalışmalar son sürat devam ederken, Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler de netleşti. Abdoulay Diaby, Pedro Rebocho, Muhammed Elneny ve Loris Karius'un takımdan ayrılması yönünde karar alan usta teknik direktör, Güven Yalçın'ın ise kiralanmasını talep etti.
Corona virüsü salgını nedeniyle tüm kulüpler gibi Beşiktaş'ta da futbol operasyonları durduruldu ancak yönetim yeni sezon için hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.
5 İSİM İÇİN KARAR VERİLDİ
Başkan Ahmet Nur Çebi, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ önceki gün telekonferansla yaptıkları toplantıda yeni dönem için alınacak ve gönderilecek oyuncular konusunda fikir alış verişinde bulundular. Toplantıda, kiralık sözleşmeleri bitecek olan Diaby, Rebocho, Elneny ve kaleci Karius'la yolların ayrılması, genç golcü Güven Yalçın'ın ise tecrübe kazanması için bir Süper Lig ekibine kiralanması kararı çıktı.
GÖKHAN, CANER VE ATİBA İLE PAZARLIK
Hürriyet'in haberine göre, yönetim ayrıca sözleşmeleri sona erecek olan Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül ile de masaya oturacak. Bu üç isimle de devam etmek isteyen yönetim buna karşın içinde bulunduğu şartlar gereği pazarlıkta bir tavan fiyat belirleyecek ve kabul etmeyenle yollarını ayıracak.
Başkan Ahmet Nur Çebi, "Dönem fedakarlık dönemi... Kulübün içinde bulunduğu durumu tüm oyuncularımız biliyor. Bizden önceki yönetimden alamadıkları prim ve maaşları da biliyorlar. Geldiğimizde tüm oyuncuların parasal sıkıntılarını çözmeye çalıştık ve ödemeler yaptık. Bu nedenle transferde daha akıllı ve hesaplı davranacağız" dedi.
- 30.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 5 yolcu birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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