Sergen Yalçın onayı verdi! Beşiktaş Lucas Andersen'le kanatlanacak
Beşiktaş, 'fiyat-performans' odaklı arayışlara başladı. Siyah-beyazlılar, Aalborg’un 25’lik sol kanadını gündemin ilk sırasına aldı. Danimarkalı oyuncuyu bir süredir izleyen Sergen Yalçın, yıldız olabilecek potansiyele sahip Lucas Andersen’e onay verdi.
Son iki sezonda yapılan transfer hatalarından ağzı yanan ve bu nedenle maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta transfer gündemi şekillenmeye başladı. 'Fiyat+performans' odaklı arayışlara başlayan siyah-beyazlı kulüpte ilk ön plana çıkan isim Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lucas Andersen oldu. Kariyerine Hollanda'nın 'futbolcu fabrikası' kulübü Ajax'ta başlayan ve alt yapısını da bu takımın ekolünde alan Danimarkalı oyuncu Sergen Yalçın tarafından bir süredir takip ediliyordu. Koronavirüs nedeniyle 10 gündür evden çıkmayan Yalçın, WyScout sistemi üzerinden oyuncunun detaylı performans verilerini analiz etti ve transfere onay verdi.
DÜŞÜK MALİYET, BÜYÜK BEKLENTİ
Yeni sezon planlamasında yönetimden forvete ve kaleyi 'üst düzey oyuncu' talebinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, diğer mevkilere ise 'düşük maliyet-büyük beklenti' perspektifinden bakıyor. Geçen sezon N'Koudou'ya verilen 4 milyon euro ve alınan karşılık siyah-beyazlı yönetimin canını yakmıştı. Lucas Andersen'de düşük maliyet nedeniyle hata riski azaltılmak isteniyor. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak görünen Andersen'in 1 milyon euro bonservisle transfer edilebileceği kaydedildi. Sezon başı 670 bin euro'ya Aalborga'a giden sol açık, Danimarka'da 22 maçta 9 gol atıp, 8 asist yaptı.
- 30.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın onayı verdi! Beşiktaş Lucas Andersen'le kanatlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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