Fransız ekibi Nantes, Kevin N’Koudou’ya kancayı taktı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Fransız ekibi , Kevin N’Koudou’ya kancayı taktı!

Fransız ekibi Nantes, Kevin N’Koudou’ya kancayı taktı!

'ın sezon başı 4 milyon euro’ya ’dan ettiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, eski kulübü ’ın gündemine girdi.

Mali açıdan yaşadığı krizi bazı isimleri elden çıkararak gidermeye çalışacak 'a müjdeli bir haber geldi. Siyah-beyazlı takımın bu sezon randıman alamadığı isimlerden Georges-Kevin N'Koudou'ya bir talip çıktı.

Sezon başında 'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusuna eski kulübü 'ın talip olduğu ileri sürüldü. 'de istediği başarıyı yakalayamayan N'Koudou için Fransızlar'ın gelecek yıl için plan yaptığı öğrenildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronovirüs nedeniyle bu süreçte bekleyen Nantes'ın kötü günlerin geride kalmasının ardından Beşiktaş'a teklif yapabileceği kaydedildi. , Kevin N'Koudou'yu 3-4 milyon euro'ya satmayı planlıyor.

  1. 30.3.2020
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