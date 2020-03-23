Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması!
Galatasaray'da önce ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından da teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsüne yakalanmasıyla birlikte gözler seyircisiz maçta sarı-kırmızılı ekiple karşılaşan Beşiktaş'a çevrilmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Dünya çapında yayılan corona virüsü salgını futbol camiasını etkilemeye devam ediyor. Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile eşinin corona virüsüne yakalanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim de testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Sarı-kırmızılı ekibin son olarak 8 gün önce Beşiktaş ile seyircisiz maçta karşılaşması üzerine gözler siyah-beyazlı ekibe çevrildi.
Karşılaşma öncesi Fatih Terim ile sarılarak poz veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Takım olarak herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyleyen Yalçın, "Şu ana kadar bizde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu olmayacağımız anlamına gelmez. Hepimiz dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım" dedi.
Maç öncesi Fatih Terim ile çektirdiği fotoğraf için ise tecrübeli hoca, "Sağlığım gayet iyi. Evde kendimizi karantinaya aldık. Galatasaray maçında kimseyle sarılıp öpüşmedik. Fatih hoca ile el sıkıştım ama kendisinde eldiven vardı" ifadelerini kullandı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 00:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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