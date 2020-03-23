Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması!

Dünya çapında yayılan corona virüsü salgını futbol camiasını etkilemeye devam ediyor. Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile eşinin corona virüsüne yakalanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim de testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin son olarak 8 gün önce Beşiktaş ile seyircisiz maçta karşılaşması üzerine gözler siyah-beyazlı ekibe çevrildi.

Karşılaşma öncesi Fatih Terim ile sarılarak poz veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Takım olarak herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyleyen Yalçın, "Şu ana kadar bizde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu olmayacağımız anlamına gelmez. Hepimiz dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım" dedi.

Maç öncesi Fatih Terim ile çektirdiği fotoğraf için ise tecrübeli hoca, "Sağlığım gayet iyi. Evde kendimizi karantinaya aldık. Galatasaray maçında kimseyle sarılıp öpüşmedik. Fatih hoca ile el sıkıştım ama kendisinde eldiven vardı" ifadelerini kullandı.