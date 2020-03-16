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16 Mart 2020, Pazartesi
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Savunma aksadı

Savunma aksadı

savunmada ciddi hatalar yapınca, üst üste ’a pozisyonlar verdi. iki kez yaptığı hatayla kalesinde tehlikeye neden olurken, yerine giren Lens ve Caner de aynı şekilde rakibe ikramda bulundu.

savunmada ciddi hatalar yapınca, üst üste 'a pozisyonlar verdi. iki kez yaptığı hatayla kalesinde tehlikeye neden olurken, yerine giren Lens ve Caner de aynı şekilde rakibe ikramda bulundu. Ancak sarı-kırmızılılar bu fırsatları kullanamadı.
  1. 16.3.2020
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