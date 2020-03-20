Edwin Gyasi Beşiktaş'ta!
Modernghana.com adlı internet sitesi CSKA Sofya forması giyen Gyasi’nin seneye Beşiktaş’ta oynayacağını duyurdu!
Gana medyası, şu anda Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Sofya forması terleten Edwin Gyasi'nin sezon sonunda Beşiktaş'a katılacağını duyurdu. Gyasi'nin, futbolcuların koronavirüse duyarlılık kazanılması amacıyla paylaştığı ve tuvalet rulosu sektirdiği "Stay At Home Challenge" için çektiği video paylaşılırken; modernghana. com adlı internet sitesi, duyurduğu haberde Edwin Gyasi'nin siyah-beyazlı takıma transfer olacağını işaret etti.
EDWiN GYASI KiMDiR?
Asıl mevkisi sağ kanat olan 28 yaşındaki futbolcu Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. Hollanda takımı Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi. Kulübü ile 2021 yılı haziran ayırana kadar sözleşmesi bulunan Gana'lı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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