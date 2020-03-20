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20 Mart 2020, Cuma
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Edwin Gyasi Beşiktaş'ta!

Modernghana.com adlı forması giyen Gyasi’nin seneye ’ta oynayacağını duyurdu!

Gana medyası, şu anda Bulgaristan Ligi ekiplerinden forması terleten 'nin sezon sonunda 'a katılacağını duyurdu. Gyasi'nin, futbolcuların koronavirüse duyarlılık kazanılması amacıyla paylaştığı ve tuvalet rulosu sektirdiği "Stay At Home Challenge" için çektiği video paylaşılırken; modernghana. com adlı , duyurduğu haberde Edwin Gyasi'nin siyah-beyazlı takıma transfer olacağını işaret etti.

EDWiN GYASI KiMDiR?
Asıl mevkisi sağ kanat olan 28 yaşındaki futbolcu Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. takımı Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi. Kulübü ile 2021 yılı haziran ayırana kadar sözleşmesi bulunan Gana'lı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.

  1. 20.3.2020
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