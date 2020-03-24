Beşiktaşlı yöneticiden corona virüsü açıklaması!

Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının teknik ekip ve oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi bulunmadığını söyledi. Şenol, basketbol takımının doktoru Ayhan Optur ile konuştuğunu belirterek, "Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde virüs belirtisi yok" dedi. Şenol, "Basketbol takımımız F.Bahçe ile 15 gün, Bursa ile 8 gün önce oynadı. Ondan sonra teknik ekip ve oyuncular bir araya gelmedi. 15 gün geçene kadar bekleyeceğiz. Belirti olmazsa bir şey yapmayacağız" diye konuştu.

Dünyada yaşanan salgın sonrası liglerin nasıl bitirileceği yönündeki görüşlerini aktaran Şenol, "İki gün önce FIBA ile toplantımız oldu. İki ihtimal üzerinde duruyorlar. Bu salgın mayıs ayı sonuna kadar biterse organizasyonları oynatmayı düşünüyorlar. Bu olmazsa ağustos sonunda hazırlık maçları yerine Sekizli Final olmasının doğru olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

TERİM SONRASI ACİL DURUM

Beşıktaş, G.Saray'daki gelişmeler sonrası flaş bir kararla tüm oyunculara test yapılması kararı aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin direktifiyle, hastaneye başvuru yapıldı ve tüm oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın da sağlık durumuyla ilgili olarak, "Bende hastalık belirtisi yok. Özellikle yarın (bugün) test yaptıracağız" diyerek bilgi verdi.