Beşiktaşlı yöneticiden corona virüsü açıklaması!
Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Umut Şenol, oyunculara corona virüsü testi yapıldığını belirtip, “Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde herhangi bir virüs belirtisi yok” açıklamasında bulundu.
Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının teknik ekip ve oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi bulunmadığını söyledi. Şenol, basketbol takımının doktoru Ayhan Optur ile konuştuğunu belirterek, "Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde virüs belirtisi yok" dedi. Şenol, "Basketbol takımımız F.Bahçe ile 15 gün, Bursa ile 8 gün önce oynadı. Ondan sonra teknik ekip ve oyuncular bir araya gelmedi. 15 gün geçene kadar bekleyeceğiz. Belirti olmazsa bir şey yapmayacağız" diye konuştu.
Dünyada yaşanan salgın sonrası liglerin nasıl bitirileceği yönündeki görüşlerini aktaran Şenol, "İki gün önce FIBA ile toplantımız oldu. İki ihtimal üzerinde duruyorlar. Bu salgın mayıs ayı sonuna kadar biterse organizasyonları oynatmayı düşünüyorlar. Bu olmazsa ağustos sonunda hazırlık maçları yerine Sekizli Final olmasının doğru olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
TERİM SONRASI ACİL DURUM
Beşıktaş, G.Saray'daki gelişmeler sonrası flaş bir kararla tüm oyunculara test yapılması kararı aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin direktifiyle, hastaneye başvuru yapıldı ve tüm oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın da sağlık durumuyla ilgili olarak, "Bende hastalık belirtisi yok. Özellikle yarın (bugün) test yaptıracağız" diyerek bilgi verdi.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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