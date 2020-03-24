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24 Mart 2020, Salı
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Beşiktaşlı yöneticiden corona virüsü açıklaması!

Beşiktaşlı yöneticiden corona virüsü açıklaması!

'ın basketboldan sorumlu yöneticisi , oyunculara corona virüsü testi yapıldığını belirtip, “Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde herhangi bir virüs belirtisi yok” açıklamasında bulundu.

Beşiktaşlı yönetici , siyah-beyazlı erkek takımının teknik ekip ve oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi bulunmadığını söyledi. Şenol, basketbol takımının doktoru Ayhan Optur ile konuştuğunu belirterek, "Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde virüs belirtisi yok" dedi. Şenol, "Basketbol takımımız F.Bahçe ile 15 gün, ile 8 gün önce oynadı. Ondan sonra teknik ekip ve oyuncular bir araya gelmedi. 15 gün geçene kadar bekleyeceğiz. Belirti olmazsa bir şey yapmayacağız" diye konuştu.

Dünyada yaşanan salgın sonrası liglerin nasıl bitirileceği yönündeki görüşlerini aktaran Şenol, "İki gün önce FIBA ile toplantımız oldu. İki ihtimal üzerinde duruyorlar. Bu salgın mayıs ayı sonuna kadar biterse organizasyonları oynatmayı düşünüyorlar. Bu olmazsa ağustos sonunda hazırlık maçları yerine olmasının doğru olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

TERİM SONRASI ACİL DURUM
Beşıktaş, G.Saray'daki gelişmeler sonrası flaş bir kararla tüm oyunculara test yapılması kararı aldı. Başkan 'nin direktifiyle, hastaneye başvuru yapıldı ve tüm oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi. Teknik direktör da sağlık durumuyla ilgili olarak, "Bende hastalık belirtisi yok. Özellikle yarın (bugün) test yaptıracağız" diyerek bilgi verdi.

  1. 24.3.2020
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