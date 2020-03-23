Beşiktaş ve Galatasaray'da kimler risk altında? İşte cevabı
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş yönetimi acil duruma geçti. Süper Lig'in 26. haftasında sarı-kırmızılı takımla deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlılarda Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla corona virüsü taramasından geçme kararı alındı. Peki seyircisiz oynanan maçta iki takımın oyuncularından hangileri risk altında? işte o maçın kadroları...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş korona virüs taramasından geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin direktifiyle, hastaneye başvuru yapıldı ve tüm oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından gözler son oynanan Beşiktaş derbisine çevrildi. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testlerinin negatif çıktığı bilgisine ulaşılırken seyircisiz oynanan maçta iki takımın oyuncularından hangileri risk altında işte o maçın kadroları...
GALATASARAY
Muslera, Seri, Falcao, Belhanda, Ryan Donk, Mariano, Saracchi, Marcao, Onyekuru, Feghouli, Lemina,
Yedekler; Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Andone, Taylan Antalyalı.
Teknik direktör Fatih Terim
BEŞİKTAŞ
Karius, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Atiba, Elneny, Burak Yılmaz, N'Koudou, Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Boateng.
Yedekler; Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra, Diaby,
Teknik direktör
Sergen Yalçın
Mücadeleyi yöneten hakemler Abdulkadir Bitigen, Volkan Narinç, İsmail Şencan ve Hakan Ceylan olmuştu.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 00:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Galatasaray'da kimler risk altında? İşte cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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