Beşiktaş ve Galatasaray'da kimler risk altında? İşte cevabı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş korona virüs taramasından geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin direktifiyle, hastaneye başvuru yapıldı ve tüm oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından gözler son oynanan Beşiktaş derbisine çevrildi. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testlerinin negatif çıktığı bilgisine ulaşılırken seyircisiz oynanan maçta iki takımın oyuncularından hangileri risk altında işte o maçın kadroları...



GALATASARAY

Muslera, Seri, Falcao, Belhanda, Ryan Donk, Mariano, Saracchi, Marcao, Onyekuru, Feghouli, Lemina,

Yedekler; Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Andone, Taylan Antalyalı.

Teknik direktör Fatih Terim

BEŞİKTAŞ

Karius, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Atiba, Elneny, Burak Yılmaz, N'Koudou, Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Boateng.

Yedekler; Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra, Diaby,

Teknik direktör

Sergen Yalçın

Mücadeleyi yöneten hakemler Abdulkadir Bitigen, Volkan Narinç, İsmail Şencan ve Hakan Ceylan olmuştu.