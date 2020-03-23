Son dakika: Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın corona virüsü test sonucu belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu!

Son dakika: ve 'ın corona virüsü test sonucu belli oldu!

Son dakika: Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın corona virüsü test sonucu belli oldu!

'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör 'in corona virüs testlerinin pozitif çıkması camiada şok etkisi yaratmıştı. Sarı-kırmızılı takımda testler devam ederken, teknik heyetten ve 'ın Kovid-19 testinin negatif çıktığı belirtildi.

Galatatasaray'a ve 'tan sevindirici haber geldi. Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktörü 'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Terim'in yardımcılarına çevrilmişti.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın corona virüsü testleri negatif çıktı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 22:48
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