Son dakika: Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın corona virüsü test sonucu belli oldu!
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüs testlerinin pozitif çıkması camiada şok etkisi yaratmıştı. Sarı-kırmızılı takımda testler devam ederken, teknik heyetten Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın Kovid-19 testinin negatif çıktığı belirtildi.
Galatatasaray'a Ümit Davala ve Hasan Şaş'tan sevindirici haber geldi. Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Terim'in yardımcılarına çevrilmişti.
TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın corona virüsü testleri negatif çıktı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 22:48
- Son dakika: Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın corona virüsü test sonucu belli oldu!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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