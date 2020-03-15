Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, maçın ilk yarısında Karius ile Donk arasında yaşanan pozisyon için, "Karius gitti Donk'a vurdu, orada top saha içine düşse hakem penaltıyı çalacak." ifadelerini kullandı.
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