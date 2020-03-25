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25 Mart 2020, Çarşamba
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Sergen’e Sergen örneği!

Sergen’e Sergen örneği!

Başkan , şu ana kadar herhangi bir genç oyuncuya şans vermeyen 'la bir araya geldi. Eğer oynanabilirse sezonun geri kalan 8 maçının oyuncu kazanmak açısından çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Başkan , şu ana kadar herhangi bir genç oyuncuya şans vermeyen 'la bir araya geldi. Eğer oynanabilirse sezonun geri kalan 8 maçının oyuncu kazanmak açısından çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Çebi, başarılı teknik adama "Sergen'in yeteneği vardı ama şans da verildi. Sen de gençlere şans vermelisin ki, Sergen kadar yetenekli olmasa da bizde oyuncu çıkaralım" dediği bildirildi.
  1. 25.3.2020
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