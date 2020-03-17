Beşiktaş Kevin-Prince Boateng konusunda çıkmaza girdi!
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in takımdaki geleceği merak konusu, sözleşmesinde '10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar' bulunan Ganalı yıldız için siyah-beyazlıların nasıl bir inisiyatif kullanacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
Beşiktaş, devre arası transfer döneminin son gününde Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiralamıştı. Sözleşmesinde '10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar' maddesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılardaki geleceği merak ediliyor.
Ganalı yıldızın takımdaki geleceği için karar veremedi. 5 maç daha 45 dakika üzeri sahada kalırsa sözleşmesi otomatikmen uzayacak deneyimli futbolcunun performansı ve maaşı siyah-beyazlıları düşündürüyor.
İlk 3 haftada 2 gol kaydeden Boateng, özellikle son 2 haftada gösterdiği performansla geldiği günlerdeki performansının gerisinde kaldı.
BÜTÇE DÜŞÜRÜLECEK
Sabah'ın haberine göre; Süper Lig'de kalan 8 maçın 5'inde daha oynarsa sözleşmesi uzayacak olan Boateng'e siyah-beyazlı ekip gelecek yıl 1.7 milyon Euro maaş ödemek zorunda kalacak. Ancak gelecek yıl takım bütçesi 18 milyon Euro civarında olacak Kartal'ın bu konuda karar aşamasında olduğu ifade edildi. Boateng'in hızlı başlangıcı sonrası düşen performansı ve gelecek yıl 1.7 milyon Euro'luk yükümlülüğü bulunması siyah-beyazlı yönetimin aklını karıştırdı.
Boateng, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 6 maça çıkarken 2 gollük katkı sağladı.
- 17.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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