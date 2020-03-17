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17 Mart 2020, Salı
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Kevin-Prince Boateng konusunda çıkmaza girdi!

Beşiktaş Kevin-Prince Boateng konusunda çıkmaza girdi!

'ın ara döneminde 'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in takımdaki geleceği merak konusu, sözleşmesinde '10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar' bulunan Ganalı yıldız için siyah-beyazlıların nasıl bir inisiyatif kullanacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

, devre arası döneminin son gününde 'dan Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiralamıştı. Sözleşmesinde '10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar' maddesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılardaki geleceği merak ediliyor.

Ganalı yıldızın takımdaki geleceği için karar veremedi. 5 maç daha 45 dakika üzeri sahada kalırsa sözleşmesi otomatikmen uzayacak deneyimli futbolcunun performansı ve maaşı siyah-beyazlıları düşündürüyor.

İlk 3 haftada 2 gol kaydeden Boateng, özellikle son 2 haftada gösterdiği performansla geldiği günlerdeki performansının gerisinde kaldı.

BÜTÇE DÜŞÜRÜLECEK
Sabah'ın haberine göre; 'de kalan 8 maçın 5'inde daha oynarsa sözleşmesi uzayacak olan Boateng'e siyah-beyazlı ekip gelecek yıl 1.7 milyon Euro maaş ödemek zorunda kalacak. Ancak gelecek yıl takım bütçesi 18 milyon Euro civarında olacak 'ın bu konuda karar aşamasında olduğu ifade edildi. Boateng'in hızlı başlangıcı sonrası düşen performansı ve gelecek yıl 1.7 milyon Euro'luk yükümlülüğü bulunması siyah-beyazlı yönetimin aklını karıştırdı.

Boateng, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 6 maça çıkarken 2 gollük katkı sağladı.

  1. 17.03.2020
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