Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal'den coronavirus itirafı: Evime giremiyorum! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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'ın eski hocası 'den koronavirüs itirafı: Evime giremiyorum!

Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal'den koronavirüs itirafı: Evime giremiyorum!

Bir dönem (İstanbul BŞB) ve 'ın teknik direkörlüğünü üstlenen , tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında konuştu. Portekizli teknik direktör yaptığı açıklamada, "Evime giremiyorum, plastik tabak ve çatal kullanıyorum!" dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Koronavirüs tehlikesi tüm dünyada panik havası yaratmaya devam ediyor... Bir dönem ve 'ın teknik direktörlüğünü yapan Portekizli çalıştırıcı , koronavirüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

54 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamada, "Futbol bu hayatın sadece bir parçası. Asıl önceliğimiz sağlık. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. İtalya, bu işi ciddiye almakta biraz geç kaldı. Portekiz'de ise çok çabuk kararlar alındığı için ilgililere teşekkür etmeliyiz. Ayrıca, takım kaptanları da futbolun durdurulması için büyük çaba gösterdi. Çok büyük trajediler yaşayabilirdik" dedi.

"EVİME GİRMİYORUM, PLASTİK ÇATAL BIÇAK KULLANIYORUM"

Tecrübeli teknik adam, konuşmasının devamında, "4 kişilik bir aileyiz. İnsanları riske etmek istemiyorum. Sıfır tölerans ile hareket ediyorum. Bir arkadaşımdan kiraladığım evde, tek kalıyorum. Evime asla girmiyorum. Sadece yemek yiyeceğim zamanlarda gidiyorum ancak sadece balkonda yemek yiyorum. Eşim ve çocuklarım içerde yemek yiyor. Asla fiziksel temasa başvurmuyorum. Sadece göz teması kuruyoruz ve bu şekilde anlaşıyoruz. Plastik çatal ve bıçak kullanıyorum, ardından çöpe atıyorum. Yemeğimi yedikten sonra uyumak için arkadaşımdan kiraladığım eve gidiyorum." dedi.

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  1. 16.03.2020
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