Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

'ta maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV ile karşılaşacak , hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda bireysel antrenmanını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

karşısında forma giyen futbolcular, istasyon koşularıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrası şut idmanı yaparak antrenmana devam etti. İdman, yarı sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Uzun süreli sakatlığı sonrası özel programda çalışan , sahada bireysel antrenmanını sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip yarın izin yapacak ve çalışmalarına 18 Mart Çarşamba günü devam edecek.


  1. 16.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN