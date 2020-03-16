Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz bireysel antrenmanını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Galatasaray karşısında forma giyen futbolcular, istasyon koşularıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise çeşitli pas çalışmaları sonrası şut idmanı yaparak antrenmana devam etti. İdman, yarı sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Uzun süreli sakatlığı sonrası özel programda çalışan Dorukhan Toköz, sahada bireysel antrenmanını sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekip yarın izin yapacak ve çalışmalarına 18 Mart Çarşamba günü devam edecek.
- 16.03.2020
- Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
- Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes
- Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünden Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma tırmanışı
- İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, gözünü "play-off"a dikti
- Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'tan koronavirüs uyarısı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.