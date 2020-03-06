Kevin-Prince Boateng'den flaş itiraf! "En kötü maçlarımdan biriydi"
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kevin Prince Boateng, kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadığını ifade etti.
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Gol atamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Boateng, "Bu akşam gol atamadım ama bir sonraki maçta atmaya çalışacağım. İç sahada olursa bu gol, daha iyi olur. Taraftarlar iç sahada gol atınca sevdiğim şarkıyı söylüyorlar" diye konuştu.
Kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadığını söyleyen Ganalı Yıldız, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana verilebilecek en iyi hediyeyi verdiler. Kariyerimde oynadığım en kötü maçlarımdan biriydi, bunu kabul etmem lazım" ifadelerini kullandı.
- 06.03.2020
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Yorum
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Kevin-Prince Boateng'den flaş itiraf! "En kötü maçlarımdan biriydi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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