Beşiktaş kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte güncel

Beşiktaş kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu

'in 25. haftasında perde - Ankaragücü karşılaşmasıyla başladı. 'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. 'a galibiyeti getiren goller (P) ve 'ten gelirken, Ankaragücü'nün tek sayısını (P) kaydetti. İşte Süper Lig'de güncel ...

'de heyecan hız kesmeden sürüyor. 25. haftanın açılış karşılaşmasında ile Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kara 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri (P) ve kaydederken, Ankaragücü'nün tek sayısı 'tan (P) geldi.

ve öğrencileri, derbi öncesi aldığı kritik 3 puanla zirve yarışına tekrardan dahil oldu.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

  1. 06.03.2020
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