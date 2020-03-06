Beşiktaş kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu
Süper Lig'in 25. haftasında perde Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşmasıyla başladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Kartal'a galibiyeti getiren goller Burak Yılmaz (P) ve Adem Ljajic'ten gelirken, Ankaragücü'nün tek sayısını İlhan Parlak (P) kaydetti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden sürüyor. 25. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş ile Ankaragücü kozlarını paylaştı.
Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kara Kartal 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz (P) ve Adem Ljajic kaydederken, Ankaragücü'nün tek sayısı İlhan Parlak'tan (P) geldi.
Sergen Yalçın ve öğrencileri, derbi öncesi aldığı kritik 3 puanla zirve yarışına tekrardan dahil oldu.
İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU
- 06.03.2020
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Beşiktaş kazandı zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.