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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın çileden çıktı! İşte o anlar...
Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçın ilk yarısında Orgill'in N'Koudou'ya müdahelesine sinirlenen Sergen Yalçın, saha içine girdi. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, "Haftaya derbi var hocam" sözüyle Sergen Yalçın'ı sakinleştirdi. Sergen Yalçın'ın çok sinirlendiği bu pozisyonun ardından sarı kart ile cezalandırıldı. İşte o anlar...
6 Mart 2020 Cuma 21:38
Güncelleme: 06.03.2020 21:39
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Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçın ilk yarısında Orgill'in N'Koudou'ya müdahelesine sinirlenen Sergen Yalçın, saha içine girdi. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, "Haftaya derbi var hocam" sözüyle Sergen Yalçın'ı sakinleştirdi. Sergen Yalçın'ın çok sinirlendiği bu pozisyonun ardından sarı kart ile cezalandırıldı. İşte o anlar...
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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Maçın 19. dakikasında Orgill, N'Koudou'ya sert bir faul yaptı. Bu müdahaleye sinirlenen Sergen Yalçın saha içine girip Jamaikalı oyuncuya tepki gösterdi.
İKİ İSİM DE KART GÖRDÜ
Orgill de Yalçın'a karşılık verince saha içinde gerginlik yaşandı. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, Sergen Yalçın'ı "Haftaya derbi var hocam, gel hocam" sözleriyle sakinleştirdi. Arda Kardeşler de Orgill ve Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi. Önümüzdeki hafta Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak.