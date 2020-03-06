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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sinsi sinsi değil göz göre göre geliyor

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken, "Beşiktaş sinsi sinsi değil, göz göre göre geliyor" diye konuştu.

6 Mart 2020 Cuma 23:28 Güncelleme: 06.03.2020 23:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





