Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sinsi sinsi değil göz göre göre geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sinsi sinsi değil göz göre göre geliyor

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken, "Beşiktaş sinsi sinsi değil, göz göre göre geliyor" diye konuştu.
6 Mart 2020 Cuma 23:28 Güncelleme: 06.03.2020 23:45
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sinsi sinsi değil göz göre göre geliyor

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 yendi.

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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sinsi sinsi değil göz göre göre geliyor

Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz (P) ve Adem Ljajic kaydederken, Ankaragücü'nün tek saysıı İlhan Parlak'tan geldi.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sinsi sinsi değil göz göre göre geliyor

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sinsi sinsi değil göz göre göre geliyor

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Beşiktaş bir hedefi varmış gibi oynuyor. Oyuncular sürekli maçın içindeler, sürekli öne oynama istekleri var."

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sinsi sinsi değil göz göre göre geliyor

"Sergen Yalçın öncesi ve Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş. Oyun anlayışında farklılık var. Beşiktaş çok doğru bir tercih yaptı."

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