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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sinsi sinsi değil göz göre göre geliyor
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken, "Beşiktaş sinsi sinsi değil, göz göre göre geliyor" diye konuştu.
6 Mart 2020 Cuma 23:28
Güncelleme: 06.03.2020 23:45
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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 yendi.
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Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz (P) ve Adem Ljajic kaydederken, Ankaragücü'nün tek saysıı İlhan Parlak'tan geldi.
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Beşiktaş bir hedefi varmış gibi oynuyor. Oyuncular sürekli maçın içindeler, sürekli öne oynama istekleri var."
"Sergen Yalçın öncesi ve Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş. Oyun anlayışında farklılık var. Beşiktaş çok doğru bir tercih yaptı."