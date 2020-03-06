Sedat Ağçay'dan maç sonu sert tepki: Karius bile şaşırdı!
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu Sedat Ağçay, flaş bir penaltı tepkisi gösterdi. Sert ifadeler kullanan Ağçay, "Böyle maç yönetilmez. Bakın Karius bile 'hakem sana neden sarı kart verdi' diye sordu." ifadelerini kullandı.
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