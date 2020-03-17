Talisca: Yakında döneceğim - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Yıldız oyuncudan flaş açıklama! 'Döneceğim'

: Yakında döneceğim

Talisca: Yakında döneceğim

Anderson , ’ın instagram hesabının yaptığı paylaşımın altına, “Seni seviyorum Beşiktaş, yakında döneceğim” mesajını yazdı.

'ın pazar günü oynadığı derbisiyle alakalı siyah-beyazlıların eski yıldızlarından Anderson 'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Beşiktaş, G.Saray derbisi öncesinde, şampiyon olduğu 2016/17 sezonunda Stadı'nda Talisca'nın golüyle 1-0 kazanılan müsabakayı paylaştı. Brezilyalı futbolcu Talisca da instagram hesabından Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımın altına siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir cevap yazdı. Anderson Talisca, Beşiktaş resmi instagram hesabının yaptığı paylaşımın altına, "Seni seviyorum Beşiktaş, yakında döneceğim" mesajını yazdı. Talisca'nın bu mesajı binlerce beğeni alırken, aynı zamanda Beşiktaş taraftarlarını da oldukça heyecanlandırdı.

  1. 17.3.2020
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