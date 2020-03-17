Talisca: Yakında döneceğim
Anderson Talisca, Beşiktaş’ın instagram hesabının yaptığı paylaşımın altına, “Seni seviyorum Beşiktaş, yakında döneceğim” mesajını yazdı.
Beşiktaş'ın pazar günü oynadığı Galatasaray derbisiyle alakalı siyah-beyazlıların eski yıldızlarından Anderson Talisca'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Beşiktaş, G.Saray derbisi öncesinde, şampiyon olduğu 2016/17 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda Talisca'nın golüyle 1-0 kazanılan müsabakayı paylaştı. Brezilyalı futbolcu Talisca da instagram hesabından Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımın altına siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir cevap yazdı. Anderson Talisca, Beşiktaş resmi instagram hesabının yaptığı paylaşımın altına, "Seni seviyorum Beşiktaş, yakında döneceğim" mesajını yazdı. Talisca'nın bu mesajı binlerce beğeni alırken, aynı zamanda Beşiktaş taraftarlarını da oldukça heyecanlandırdı.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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