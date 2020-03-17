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17 Mart 2020, Salı
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Kale 'a kapalı!

Kale Galatasaray'a kapalı!

kalecisi Karius'un kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı takım oldu. Sarı-kırmızılılara karşı 4 karşılaşmaya çıkan Alman kaleci, 3 maçta kalesinde gol görmedi.

kalecisi Karius'un kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı takım oldu. Sarı-kırmızılılara karşı 4 karşılaşmaya çıkan Alman kaleci, 3 maçta kalesinde gol görmedi. Kalesine gelen 15 şutun 13'ünü kurtarıp, Galatasaray'dan 4 maçta sadece 2 gol yedi.

TOPLA EN FAZLA KARİUS BULUŞTU
Galatasaray karşısında 46 kez topla oynayan , kevin Nkoudou (45), Tyler Boyd (41), 'dan (40) daha fazla topla buluştu. 23 kez uzun top atmak zorunda kalan Alman kaleci sadece 10'unda hedefi bulabildi. 4 kurtarış yapan Loris Karius, 1 de yumruklayarak uzaklaştırma yaptı.

  1. 17.3.2020
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