Kale Galatasaray'a kapalı!
Beşiktaş kalecisi Karius'un Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılara karşı 4 karşılaşmaya çıkan Alman kaleci, 3 maçta kalesinde gol görmedi.
Beşiktaş kalecisi Karius'un Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılara karşı 4 karşılaşmaya çıkan Alman kaleci, 3 maçta kalesinde gol görmedi. Kalesine gelen 15 şutun 13'ünü kurtarıp, Galatasaray'dan 4 maçta sadece 2 gol yedi.
TOPLA EN FAZLA KARİUS BULUŞTU
Galatasaray karşısında 46 kez topla oynayan Loris Karius, kevin Nkoudou (45), Tyler Boyd (41), Burak Yılmaz'dan (40) daha fazla topla buluştu. 23 kez uzun top atmak zorunda kalan Alman kaleci sadece 10'unda hedefi bulabildi. 4 kurtarış yapan Loris Karius, 1 de yumruklayarak uzaklaştırma yaptı.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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