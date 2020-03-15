Burak Yılmaz: Dünyanın en güvenli ülkesindeyiz
Beşiktaş'ın milli yıldızı Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinin ardından koronavirüs konusunda açıklamalarda bulundu. Sağduyu mesajı veren Burak Yılmaz, "Herkesin söylediğine göre dünyanın en güvenli ülkesindeyiz! Hepimizin ailesi var, çocuğu var! Devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Lütfen sakin olalım. Yabancı futbolculara da bunu söylüyorum, kendi insanımıza da bunu söylüyorum. Panik yapmayalım. Allah'ın izniyle bu da geçecek" diye konuştu.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinin ardından koronavirüs salgınıyle ilgili konuştu.
Türkiye'nin devlet nezdinde gerekli önlemleri aldığını belirten Burak Yılmaz, herkesin sakin olmasını ve kötü günlerin geride kalacağını söyledi.
İşte Burak Yılmaz'ın konuyla ilgili açıklamaları:
"DEVLETİMİZ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYOR"
Çok panik var, görüyorum! Herkesin söylediğine göre dünyanın en güvenli ülkesindeyiz! Hepimizin ailesi var, çocuğu var! Devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Lütfen sakin olalım. Yabancı futbolculara da bunu söylüyorum, kendi insanımıza da bunu söylüyorum. Panik yapmayalım. Allah'ın izniyle bu da geçecek.
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 22:23
- Rıdvan Dilmen'den flaş EURO 2020 açıklaması! Ertelenecek mi?
- Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinden kareler!
- Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...
- Kayserispor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasından dikkat çeken kareler
- Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burak Yılmaz: Dünyanın en güvenli ülkesindeyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.