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15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz'dan kötü haber!

cezalı duruma düştü

Burak Yılmaz cezalı duruma düştü

'ta derbisi öncesi ceza sınırında bulunan , 86. dakikada görerek cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü, 'in 27. haftasında oynanacak mücadelesinde forma giyemeyecek.

'in 26. haftasında ile , seyircisiz maçta Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta ceza sınırındaki isimlerden , 86. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Öte yandan Beşiktaş'ta sınırdaki diğer futbolculardan , , Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou, derbide görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 21:55
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