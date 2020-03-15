Burak Yılmaz cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi ceza sınırında bulunan Burak Yılmaz, 86. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, seyircisiz maçta Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta ceza sınırındaki isimlerden Burak Yılmaz, 86. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Siyah-beyazlı futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Öte yandan Beşiktaş'ta sınırdaki diğer futbolculardan Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou, derbide sarı kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldu.
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 21:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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