Yönetici açıkladı! Beşiktaş'ta koronavirüs önlemi
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'yı da etkisi altına alırken, Süper Lig'in 26. haftasının seyircisiz oynanmasına sebep olmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü, koronavirüs için önlemini aldı. Buna göre siyah beyazlı yönetim, artık evden çalışacak. İşte detaylar...
Hayatı felce uğratan Koronavirüs için tedbirler alan ve bu çerçevede tüm tesisleri ilaçlayan Beşiktaş yönetimi, evden toplantı moduna geçiyor.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, "Kulübün günlük işleyişi her şekilde devam etmek zorunda. Ancak dijital uygulamaları da mümkün mertebe kullanacağız. Örneğin yönetim kurulu toplantıları için kulüpte buluşmak yerine dijital ortamda bir araya gelerek yapmayı düşünüyoruz. Mümkün olduğunca toplu teması azaltmak zorundayız. Fakat diğer yandan da çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Aksi halde virüsün ekonomik maliyeti de çok büyük zararlar verecektir. Bunu iyi planlamak lazım" diye konuştu.
Beşiktaş yönetimi haftalık toplantılarını Vodafone Park'taki kulüp binasında gerçekleştiriyor.
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünkü Galatasaray derbisinden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Futbolcularla hafta için toplantı yaptık. Yerliler o kadar değil ama yabancı futbolcular tedirgin" demişti.
MÜZELER KAPANDI
Öte yandan siyah beyazlı kulüp, koronavirüs önlemi nedeniyle müzesini ziyaretçiye kapattığını şu sözlerle duyurdu;
"Beşiktaş JK Müzesi ile Şeref Turu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılmıştır.
Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."
- 16.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 12:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yönetici açıkladı! Beşiktaş'ta koronavirüs önlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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