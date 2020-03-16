Yönetici açıkladı! Beşiktaş'ta koronavirüs önlemi

Hayatı felce uğratan Koronavirüs için tedbirler alan ve bu çerçevede tüm tesisleri ilaçlayan Beşiktaş yönetimi, evden toplantı moduna geçiyor.

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, "Kulübün günlük işleyişi her şekilde devam etmek zorunda. Ancak dijital uygulamaları da mümkün mertebe kullanacağız. Örneğin yönetim kurulu toplantıları için kulüpte buluşmak yerine dijital ortamda bir araya gelerek yapmayı düşünüyoruz. Mümkün olduğunca toplu teması azaltmak zorundayız. Fakat diğer yandan da çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Aksi halde virüsün ekonomik maliyeti de çok büyük zararlar verecektir. Bunu iyi planlamak lazım" diye konuştu.

Beşiktaş yönetimi haftalık toplantılarını Vodafone Park'taki kulüp binasında gerçekleştiriyor.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünkü Galatasaray derbisinden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Futbolcularla hafta için toplantı yaptık. Yerliler o kadar değil ama yabancı futbolcular tedirgin" demişti.

MÜZELER KAPANDI

Öte yandan siyah beyazlı kulüp, koronavirüs önlemi nedeniyle müzesini ziyaretçiye kapattığını şu sözlerle duyurdu;

"Beşiktaş JK Müzesi ile Şeref Turu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılmıştır.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."