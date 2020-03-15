Sergen Yalçın'dan maç sonu şampiyonluk itirafı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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'dan maç sonu şampiyonluk itirafı!

Sergen Yalçın'dan maç sonu şampiyonluk itirafı!

'in 26'ıncı haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 0-0'lık skorla tamamlandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan 'dan şampiyonluk itirafı geldi. Yalçın, "Bizim şampiyonluk umutlarımız bu maçta azalmadı, zaten azdı. Bu fark kapanır mı, zor. Hepsini kazanırsak nerede bitiririz bilemiyorum ama rakiplerin fikstürüne ve bizimkine bakınca, sanki daha yukarıda bitireceğiz gibi ligi." dedi.

Teknik Direktörü , ile seyircisiz oynanan ve 0-0 eşitlik ile sona eren maçın ardından konuştu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"İki tarafı da memnun etmeyen bir sonuç! Biz de kazanmak istiyorduk, iyi mücadele ettik. Seyir zevki veren bir maç olmadı, iki taraf da birbirini iyi çalışmış, biz de önlemlerimizi aldık, Galatasaray da önlemlerini aldı. Kötü bir maçtı, berabere bitti; böyle maçlar oynanıyor, çok fazla söyleyecek bir şey yok"

"Bizim oyuncularımız perşembe günü bir toplantı yaptı. Yabancı futbolcular koronavirüsten dolayı çekiniyor ancak dünyanın diğer ülkelerine baktığınız zaman şu anda en güvenli yer. Kulüp doktorumuz da oyuncularımıza bu durumu anlattı. İster istemez bu oluşan atmosferden dolayı etkileniyor. Seyircinin olmadığı bir maçta çok daha hareketli bir maç olacağını zaten beklemiyorduk. Mutlu değiliz, mutsuz değiliz ama bence hiç kimse mutlu değil"

"BİRAZ ABARTIYORUZ"

Koronavirüs salgınının biraz abartıldığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Oyunculara doktorlar aracılığıyla dünyanın korona konusunda en iyi ülkesindesiniz, kendi ülkenizden daha sağlıklı bir yerdesiniz' dedik. Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. , devletimiz çok iyi çalışıyor" dedi.

ŞAMPİYONLUK UMUTLARIMIZ ZATEN AZDI

"Bizim şampiyonluk umutlarımız bu maçta azalmadı, zaten azdı. Bu fark kapanır mı, zor. Hepsini kazanırsak nerede bitiririz bilemiyorum ama rakiplerin fikstürüne ve bizimkine bakınca, sanki daha yukarıda bitireceğiz gibi ligi."

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 22:22
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