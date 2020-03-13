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13 Mart 2020, Cuma
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Kovalenko’yu veto etti

Kovalenko’yu veto etti

Beşiktaşlı yöneticilerin, Lucescu’nun Shakhtar’da A takıma çıkardığı ve ’nda da oynayan önerisi ’dan veto yedi.

Beşiktaşlı yöneticilerin, Lucescu'nun Shakhtar'da A takıma çıkardığı ve 'nda da oynayan önerisi 'dan veto yedi. Sergen Yalçın, Shakhtar'da 180 maçta 28 gol ve 11 asist yapabilen bir 10 numaranın gibi sert bir ligde top göremeyeceğini yöneticilerle paylaşarak "Bana hücumu düşünen, destek veren, katkı yapan oyuncu lazım" dedi.
  1. 13.3.2020
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