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13 Mart 2020, Cuma
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Kondisyon ve taktik çalıştılar

Kondisyon ve taktik çalıştılar

, G.Saray maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. ’ndeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.

, G.Saray maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'ndeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi.
  1. 13.3.2020
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