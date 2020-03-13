Risk alacağız

Beşiktaş'ta gözler hafta sonundaki Galatasaray karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda Dorukhan ve Douglas dışında eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu mücadele öncesinde oyuncularıyla yaptığı görüşmede Galatasaray derbisinde de riskli oynamaya devam edeceklerini anlattığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, zirve yarışından kopmamak için; kazanmak zorunda oldukları maçı geri çekilip defans yaparak, Galatasaray'ın baskı kurmasını bekleyerek kazanamayacaklarını oyuncularının aklına sokmaya çalışıyor.

PERFORMANS UYARISI

47 yaşındaki başarılı teknik adam, defansif bir oyun değil, aksine hücum ağırlıklı bir futbolla rakiplerini önce durdurup sonra vurmayı hedefliyor. Hücum oyunu sırasında zaman zaman dönüşlerde sıkıntı yaşayabileceklerinin de üzerinde duran Sergen Yalçın; şampiyonluk şanslarını sürdürmek için risk almaya devam edeceklerini oyuncuları na empoze ediyor. 90 dakika pres yapamayacaklarının farkında olduğunu belirten Sergen Yalçın son toplantısında "Performanslarınızı yükseltmek zorunda olduğunuz en önemli maç" ifadelerini kullandı.