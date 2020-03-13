Risk alacağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, G.Saray derbisinde defansif bir oyun değil, tam aksine hücum ağırlıklı bir futbolla rakiplerini önce durdurup sonra vurmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta gözler hafta sonundaki Galatasaray karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda Dorukhan ve Douglas dışında eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu mücadele öncesinde oyuncularıyla yaptığı görüşmede Galatasaray derbisinde de riskli oynamaya devam edeceklerini anlattığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, zirve yarışından kopmamak için; kazanmak zorunda oldukları maçı geri çekilip defans yaparak, Galatasaray'ın baskı kurmasını bekleyerek kazanamayacaklarını oyuncularının aklına sokmaya çalışıyor.
PERFORMANS UYARISI
47 yaşındaki başarılı teknik adam, defansif bir oyun değil, aksine hücum ağırlıklı bir futbolla rakiplerini önce durdurup sonra vurmayı hedefliyor. Hücum oyunu sırasında zaman zaman dönüşlerde sıkıntı yaşayabileceklerinin de üzerinde duran Sergen Yalçın; şampiyonluk şanslarını sürdürmek için risk almaya devam edeceklerini oyuncuları na empoze ediyor. 90 dakika pres yapamayacaklarının farkında olduğunu belirten Sergen Yalçın son toplantısında "Performanslarınızı yükseltmek zorunda olduğunuz en önemli maç" ifadelerini kullandı.
- 13.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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