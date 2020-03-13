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13 Mart 2020, Cuma
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Gizli silah Elneny

Gizli silah Elneny

Mısırlı yıldız derbide ’ın sürpriz kozlarından biri olacak.

Siyah-beyazlı ekibin hocası , derbisinde Muhammed Elneny'ye kritik bir görev verdi. döneminde Atiba ile beraber ön liberoda oynayan Mısırlı oyuncuya; saha içinde daha fazla özgürlük veren ve ofansif bir oyun oynamasını isteyen başarılı çalıştırıcı, son maçta 'ın golünde asisti yapan Elneny'den derbide 10 numaraya daha yakın durma sını söyledi. Sergen Yalçın, performans değişiminden memnun olduğu Elneny'ye "Seni sadece pas bağlantısı olarak kullanmayacağım, bu maçta her zamankinden daha fazla sorumluluğun olacak" diyerek beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.
  1. 13.3.2020
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