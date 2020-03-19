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19 Mart 2020, Perşembe
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Yalçın aslara güveniyor

Yalçın aslara güveniyor

Teknik direktörlüğe 'ın gelmesiyle birlikte çıkışa geçen siyah- beyazlılarda genç oyuncular forma bekliyor. 47 yaşındaki teknik adam genç futbolcularla yakından ilgilense de; şu an için takımının Avrupa iddiasını sürdürmek için tecrübesine güvendiği ve kazanabileceğini düşündüğü oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürmeyi tercih ediyor.

Teknik direktörlüğe 'ın gelmesiyle birlikte çıkışa geçen siyah- beyazlılarda genç oyuncular forma bekliyor. 47 yaşındaki teknik adam genç futbolcularla yakından ilgilense de; şu an için takımının Avrupa iddiasını sürdürmek için tecrübesine güvendiği ve kazanabileceğini düşündüğü oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürmeyi tercih ediyor.

  1. 19.3.2020
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