Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası

Galatasaray'ın genç yıldızları Avrupa'nın gündeminde... Teknik direktör Fatih Terim tarafından A takıma çıkarılan genç stoper Emin Bayram, dünya devlerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'ın altyapıdan çıkarak Almanya'ya transferinin ardından, bu kez de Emin Bayram'ı Alman ekipleri yakın takibe aldı. Genç yıldız için Galatasaray'ın 15 milyon euro civarı bir bonservis istediği, Alman ekiplerinin bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri