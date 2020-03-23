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Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
Galatasaray'ın genç yıldızları Avrupa'nın gündeminde... Teknik direktör Fatih Terim tarafından A takıma çıkarılan genç stoper Emin Bayram, dünya devlerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'ın altyapıdan çıkarak Almanya'ya transferinin ardından, bu kez de Emin Bayram'ı Alman ekipleri yakın takibe aldı. Genç yıldız için Galatasaray'ın 15 milyon euro civarı bir bonservis istediği, Alman ekiplerinin bu rakamı ödemeye hazır olduğu iddia edildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
23 Mart 2020 Pazartesi 13:19
Güncelleme: 23.03.2020 13:31
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Fatih Terim'in A takıma çıkarttığı, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor ve ligdeki Konyaspor maçlarında forma verdiği Emin Bayram, Avrupa'nın radarında. 16 yaşındaki başarılı stoper, Ozan Kabak gibi Bundesliga'ya transfer olabilir.
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Ozan'ı kısa sürede parlatıp, 11 milyon Euro'yaSchalke04'e satan Galatasaray'da, genç isim Emin Bayram'la BorussiaDortmund'un yakından ilgilendiği öğrenildi.
Genç yıldız adayını uzun süredir yakından takip eden Alman devi, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalabilir.
Dortmund yetkilileri, Emin'le ilgili detaylı bir çalışma yapıyor. Soğukkanlı ve hızlı Fatih hocanın Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi kadroya aldığı Galatasaray altyapısının son harikası Emin, 1.86 boyunda ve geleceği oldukça parlak.
Milli takımlarda tüm yaş kategorilerinde forma giyen Emin Bayram, 16 yaşında olmasına rağmen soğukkanlılığı ve hızı ile dikkat çekiyor.
EMİN BAYRAM KİMDİR?
Emin Bayram, 2 Nisan 2003 İstanbul doğumludur. 2018 yılında, henüz 15 yaşındayken Galatasaray'ın alt yapısına dahil olan Emin Bayram, 2019 yılında ise U17'ye geçiş yapmıştır.
Emin Bayram, zaman zaman Fatih Terim tarafından kadroya alınmaktadır. Emin Bayram ile de 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.