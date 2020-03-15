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15 Mart 2020, Pazar
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ve 'da ligler süresiz ertelendi

Brezilya ve Meksika'da ligler süresiz ertelendi

Koronavirüs salgını iki ülkede daha futbola kilit vurdu! ve 'daki karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süresiz ertelendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede spor organizasyonlarının ertelenmesine neden olan koronavirüs salgını iki ülkede daha spora darbe vurdu. ve ligleri koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını açıkladı.

Açıklamada, maçların seyircisiz oynandığı eyalet şampiyonalarıyla ilgili kararların ise ilgili federasyonlar tarafından alınacağı ifade edildi.

Meksika Birinci Futbol Ligi'nin (Liga MX) internet sitesinden yapılan duyuruda ise erkeklerde birinci ve ikinci, kadınlarda da birinci ligin, artan sağlık endişeleri sebebiyle askıya alındığı belirtildi.

  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 00:25
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