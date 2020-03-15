Brezilya ve Meksika'da ligler süresiz ertelendi

Koronavirüs salgını iki ülkede daha futbola kilit vurdu! Brezilya ve Meksika'daki futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süresiz ertelendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede spor organizasyonlarının ertelenmesine neden olan koronavirüs salgını iki ülkede daha spora darbe vurdu. Brezilya ve Meksika futbol ligleri koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı.
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını açıkladı.
Açıklamada, maçların seyircisiz oynandığı eyalet şampiyonalarıyla ilgili kararların ise ilgili federasyonlar tarafından alınacağı ifade edildi.
Meksika Birinci Futbol Ligi'nin (Liga MX) internet sitesinden yapılan duyuruda ise erkeklerde birinci ve ikinci, kadınlarda da birinci ligin, artan sağlık endişeleri sebebiyle askıya alındığı belirtildi.
- 16.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 00:25
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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