Uzmanlar açıkladı! "Koranavirüs dev organizasyonu da etkileyebilir" - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Uzmanlar açıkladı! "Koranavirüs dev organizasyonu da etkileyebilir"

Uzmanlar açıkladı! "Koranavirüs dev organizasyonu da etkileyebilir"

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19)  alarmı devam ederken, ’da düzenlenen 'na katılan Doç.Dr.Korkut Ulucan, ’nin de yer alacağı ’nın koronavirüsü nedeniyle ertelenme veya iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

2020'ye damga vuracak spor müsabakalarının arasında A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 12 Haziran- 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak olan ilk sırada geliyor. 12 Avrupa ülkesindeki 12 kentin ev sahipliği yapacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı koronavirüsün (Covid-19) etkileyip etkilemeyeceği de konuşuluyor. Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Spor Yüksekokulu ve iş birliği ile düzenlenen 'Akademik ve Reel Sektör İş Birliğinde 'na katılan 'nden Doç.Dr.Korkut Ulucan, dev organizasyonu koronavirüsün etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONA ETKİLENEBİLİR"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenme veya iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve koronvirüsünün sadece günlük hayatı değil sportif aktiviteleri de etkilediğini vurgu yapan Doç.Dr.Korkut Ulucan şunları söyledi: "Özellikle virüsün biyolojik, genetik yapısı her ne kadar anlaşıldığını zannetsek de yeni bilgiler elde ediyoruz çünkü daha yeni bir virüs.Normal virüslere benzeyen yanları da benzemeyen yanları da var.O yüzden de temas ile ilgili bütün aktiviteler de ihtiyatlı davranmamız lazım.Bunun başında da biliyorsunuz spor aktiviteleri geliyor."

"Özellikle önümüzde Avrupa Futbol Şampiyonası var.Her ne kadar normal viral metobolizmaya baktığımızda sıcaktan etkilendikleri görülse bile bu virüs hakkında çok net bilgilere sahip değiliz. Muhtemelen de bu şampiyonada müsabaka sırasında sporcular belli bir şekilde kendilerini korusalar da taraftar açasından tehlike var. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenme veya iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıyayız.Özellikle 'da belli maçlar ertelendi, bazıları seyircisiz oynanma kararı aldı. Ama tabii ki sportif aktivetelerin en büyük olayı seyircidir.Bu yüzden sıkıntılı günler bekliyor bizi.NBA'de olsun diğer branşlarda olsun belli sportif aktivitelerde olsun belli hareketler teması gerektiren hareketler yasaklandı"

  1. 04.03.2020
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