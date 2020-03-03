Şenol Güneş'ten kura yorumu ve koronavirüs açıklaması! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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'ten kura yorumu ve koronavirüs açıklaması!

Şenol Güneş'ten kura yorumu ve koronavirüs açıklaması!

Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, B Ligi 3. Grup'ta , ve 'nın rakibi oldu. 'ın , grubumuzu değerlendirdi. Öte yandan deneyimli teknik adam, Avrupa futbolunu da olumsuz yönde etkileyen koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

A , Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta , ve ile eşleşti. UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 dönemi kura çekimi 'nın Amsterdam'da şehrinde yapıldı. B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Takım, Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

A Milli Takım kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL ADINA DOĞRU ÜLKELERLE OYNAYACAĞIZ"
Gruptaki takımların hepsi kültürü olan üst seviye ülkeler. Rusya ile daha önce Uluslar Ligi'nde oynamıştık. Son yıllarda çıkışta. Son 'na ev sahipliği yaptı. Futbol adına doğru ülkelerle oynayacağız. Bu gruptan 1. çıkmak ve tecrübe kazanmak istiyoruz. Seyahat açısından da olumlu tarafları var. Futbol adına biz de güçlü kalmak istiyoruz. Eylül, Ekim ve Kasım'da güzel bir dönem geçireceğiz.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
Şu anda bir değişiklik yok. Bugün UEFA ile görüştük, olağanüstü bir durum olursa değerlendirilecek. Bazı hazırlıklar yapılıyor ama değişiklik yok. 15 gün sonra neler olacak bilmiyoruz. Bizim Mart ayında Slovenya ve maçını oynayacağız. Lig bitince kampa gireceğiz. Biz bir yola çıktık, hedeflerimiz var. Ön hedeflerimizden biri EURO 2020'de kendimizi göstermek. Uluslar Ligi'nden lider çıkmak istiyoruz. Futbol ülkesi olarak oyuncu üretimini yapmak istiyoruz. Finalde de Dünya Kupası'nda boy göstermek istiyoruz. Ülkeler sıralamasında ilk 10 arasında yer almak istiyoruz.

"OZAN KABAK'IN CİDDİ BİR SAKATLIĞI YOK"
Ozan Kabak'ın ciddi bir sakatlığı yok. Kalçasında bir eziklik var. 10 gün civarında düzelecek. Yusuf'un ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Nisan gibi görünüyor. Abdülkadir takımla birlikte çalışıyor. Dorukhan'ın sakatlığı da iyiye gidiyor. düzeldi. Merih'in biraz uzayacak gibi görünüyor. Nazım Sangare var, uzun bir sakatlığı vardı. Takip ediyoruz. Emre Akbaba dönüş yaptı, performans olarak iyiye gidiyor. Bütün oyuncular önemli. Hepsine değer veriyoruz.

  1. 03.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 21:19
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